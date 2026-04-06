AA 106. Yaşını Kutluyor

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılını kutladı.

Şahin, mesajında, AA'nın Milli Mücadele'nin en çetin şartlarında kurularak milletin sesi olduğunu belirtti.

Ajansın, kuruluşundan bugüne kadar doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirme görevini başarıyla yerine getirdiğine işaret eden Şahin, "Anadolu Ajansı, köklü geçmişi, güçlü kurumsal yapısı ve ilkeli yayıncılığıyla ülkemizin en önemli basın kuruluşlarından biri olmayı sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Şahin, AA'nın gelişen teknolojiyi yakından takip ederek uluslararası alanda da etkinliğini artırdığını vurguladı.

AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Şahin, tüm çalışanlarına başarı dileklerini iletti.