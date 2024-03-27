AA, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Seçim Takip Sistemi'ni hazırladı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerinde Kadınlarla Buluştu

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, hanımeli kültür ve sanat merkezlerinde görev yapan usta öğretici ve kadınlarla bir araya geldi. Eroğlu, kadınların her zaman başlarının tacı olduğunu vurgulayarak, belediye olarak kadınlara pozitif ayrımcılık yapacaklarını ve haklarını teslim edeceklerini söyledi. Ayrıca, dört yeni mahalle konağı ve dört yeni hanımeli kültür sanat merkezi açacaklarını duyurdu. Üreten Kadınlar Projesi kapsamında kurslara katılan kadınlara eğitim desteği ve ürünlerini satabilmeleri için ham madde desteği sağlanacağını belirtti.