Anadolu Ajansı (AA), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin verileri müşterilerine aktarmak için hazırlıklarını tamamladı.
AA, seçim sonuçlarını derleyip abonelerine aktaracağı Seçim Takip Sistemi'ne ilişkin kurumsal sosyal medya hesabından video paylaştı.
AA'nın seçim verilerini müşterilerine ulaştırma sürecine ilişkin 5 soru ve cevapları şu şekilde:
1- Seçim sonuçlarına ilişkin veriler, hangi sistemle ulaştırılacak?
AA, seçim sonuçları verilerini, müşterilerine Seçim Takip Sistemi üzerinden ulaştıracak.
2- Seçim Takip Sistemi nasıl çalışıyor?
Sahada görevli AA çalışanları, AA'nın serbest habercileri ve araştırma şirketi çalışanları, 31 Mart Pazar günü sandıklar kapandıktan sonra, sayımı tamamlanan sandıklara ait ıslak imzalı Sandık Sonuç Tutanaklarının fotoğrafını çekecek. Sonuçlar, AA Mobil Uygulaması üzerinden sisteme yüklenecek.
3- Tutanak fotoğrafları veriye nasıl dönüştürülecek?
Sandık verisi fotoğrafları, Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisiyle abonelere ulaştırılmak üzere anında dijitalleştirilecek.
4- Dijital verilerin doğruluğu nasıl kontrol edilecek?
AA çalışanlarının fotoğrafladığı Sandık Sonuç Tutanakları, OCR teknolojisiyle dijital hale getirildikten sonra anında AA Seçim Takip Merkezine ulaştırılacak. Dijital veriler burada AA Teyit Ekibince kontrol edildikten sonra sisteme işlenecek.
5- Veriler abonelere ne zaman iletilecek?
Teyit edilen sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulu'nca seçimlere ilişkin yayın yasağı kalktıktan sonra doğru ve güvenilir şekilde abonelere servis edilecek.
Son Dakika › Güncel › AA, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Seçim Takip Sistemi'ni hazırladı - Son Dakika
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