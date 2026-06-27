İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda AA kıdemli foto muhabiri Mehmet Emin Mengüarslan ödüle layık görüldü.
İGC'den yapılan açıklamada,Uluslararası Basın Merkezi'nde toplanan ihtisas jürileri, 2025 yılının gazetecilik alanındaki en başarılı çalışmalarını değerlendirdi. 110 eserin yarıştığı Gazetecilik Yarışması'nda 8 eser ödüle layık görüldü.
Yarışmada AA kıdemli foto muhabiri Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Kürsü Heyecanı" başlıklı fotoğrafı ödüle layık görüldü.
Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda dereceye girenler şöyle:
Haber Ödülü: Nurcan Etik (Yenigün Gazetesi)
Röportaj-Söyleşi Ödülü: Ünal Ersözlü (9 Eylül Gazetesi)
Röportaj-Söyleşi Jüri Özel Ödülü: Ömer Ceylan (9 Eylül Gazetesi)
Güncel Yazılar Ödülü: Özge Uğulu (Yeni Bakış Gazetesi)
Görüntülü Haber Ödülü: Kardelen Buğday- Şahin Karaşahin (Halk TV)
Fotoğraf Ödülü: Mehmet Emin Mengüarslan (Anadolu Ajansı)
Spor Fotoğrafı Ödülü: Doğancan Bingöl (Yeni Asır Gazetesi)
TV-Radyo-Program: Cengiz Koyuncu (TRT Radyo Türkü)
Yarışmada, Sayfa Düzeni ve Spor Haberi kategorilerinde ödüle değer eser bulunamadı.
Son Dakika › Güncel › AA foto muhabiri Mengüarslan'a Hasan Tahsin ödülü - Son Dakika
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