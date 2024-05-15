AA Foto Muhabiri Mustafa Hassona, Kolga Tbilisi Fotoğraf Yarışması'nda Kazanan Oldu - Son Dakika
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AA Foto Muhabiri Mustafa Hassona, Kolga Tbilisi Fotoğraf Yarışması'nda Kazanan Oldu

AA Foto Muhabiri Mustafa Hassona, Kolga Tbilisi Fotoğraf Yarışması\'nda Kazanan Oldu

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassona, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin çektiği fotoğraflarla Kolga Tbilisi Photo Contest'te belgesel serisi kategorisinde birinci oldu. Yarışmanın jürisinde ise Steven Benson, Jeffrey Wolin, Dina Oganova, Tina Schelhorn, Saul Robbins ve Jessica Hines yer aldı.

15.05.2024 14:31
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Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassona, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile ilgili çektiği fotoğraflarla "Kolga Tbilisi Photo Contest" fotoğraf yarışmasında, belgesel serisi kategorisinin kazananı oldu.

Hassona, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına ilişkin çektiği fotoğraflarla, "Kolga Tbilisi Photo Contest" isimli uluslararası fotoğraf yarışmasında, belgesel serisi kategorisini kazandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 2002'den bu yana düzenlenen "Kolga Tbilisi Photo Festivali" çerçevesinde yapılan yarışmanın bu yılki jürisinde, Steven Benson, Jeffrey Wolin, Dina Oganova, Tina Schelhorn, Saul Robbins, Jessica Hines yer aldı.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, İsrail, Gazze, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA Foto Muhabiri Mustafa Hassona, Kolga Tbilisi Fotoğraf Yarışması'nda Kazanan Oldu - Son Dakika

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