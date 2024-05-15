AA Foto Muhabiri Mustafa Hassona, Kolga Tbilisi Fotoğraf Yarışması\'nda Kazanan Oldu

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Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassona, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile ilgili çektiği fotoğraflarla "Kolga Tbilisi Photo Contest" fotoğraf yarışmasında, belgesel serisi kategorisinin kazananı oldu.

Hassona, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına ilişkin çektiği fotoğraflarla, "Kolga Tbilisi Photo Contest" isimli uluslararası fotoğraf yarışmasında, belgesel serisi kategorisini kazandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 2002'den bu yana düzenlenen "Kolga Tbilisi Photo Festivali" çerçevesinde yapılan yarışmanın bu yılki jürisinde, Steven Benson, Jeffrey Wolin, Dina Oganova, Tina Schelhorn, Saul Robbins, Jessica Hines yer aldı.