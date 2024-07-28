AA Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, MedFoto Yarışması'nda iki ödül kazandı

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Anadolu Ajansı (AA) Kıdemli Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, 4'üncüsü düzenlenen MedFoto-Uluslararası Akdeniz Fotoğraf Yarışması'nda iki ödüle layık görüldü.

Coşkun'un "Yavru Deniz Kaplumbağalarının Kara Ölümü" isimli, 2021'de Suriye açıklarında meydana gelen petrol sızıntısı sonrası Hatay sahillerinde bir deniz kaplumbağası yavrusunu yansıttığı fotoğrafı yarışmanın büyük ödülüne layık görüldü.

"Dünyanın Çöpü Akdeniz'de" isimli fotoğrafıyla "Koruma ve İklim Değişikliği" kategorisinde de ödül kazanan Coşkun, İspanya'nın Girona kentindeki Club Nautic L'Escala'da düzenlenen törene video mesajla katıldı.

4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi için Arktik Okyanusu'nda bulunan Coşkun, video mesajında, dünyanın geleceği için Kuzey Kutbu'nda bilimsel bir sefere çıktığını belirterek, "Ödülü alabilmek için orada olmayı çok isterdim, benim için anlamı büyük." dedi.

Foto muhabiri olarak doğaya karşı sorumlu olduklarını ifade eden Coşkun, "Bugün burada bunu yerine getirme şansı bulduğum için de mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İspanya'daki törende ödül alan fotoğraflardan oluşan ve 8 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek serginin de açılışı yapıldı.

Bu arada, MedFoto insan ve deniz arasındaki hassas ilişkiyi vurgulamayı amaçlayan bir girişim olarak faaliyet gösteriyor.