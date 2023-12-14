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AA Genel Müdürü Karagöz, Viyana Büyükelçisi Ceyhun ile görüştü - Son Dakika
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AA Genel Müdürü Karagöz, Viyana Büyükelçisi Ceyhun ile görüştü

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ile bir araya geldi. Karagöz, Türkiye-Avusturya ilişkilerinin durumunu değerlendirdi.

AA Genel Müdürü Karagöz, Viyana Büyükelçisi Ceyhun ile görüştü
14.12.2023 - 22:53,
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Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki temasları kapsamında Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ile bir araya geldi.

AA Genel Müdürü Karagöz, temaslarının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Büyükelçi Ozan Ceyhun'la güncel konuları görüştüğünü söyledi.

Karagöz, "Türkiye ve Avusturya, pek çok yapısal problemine rağmen ilişkilerini çok iyi bir seviyede götürüyor. Burada Büyükelçiliği'mizde Büyükelçi'mizden Türkiye-Avusturya ilişkilerinin geldiği son noktayı da dinleme fırsatı buldum." dedi.

Büyükelçi Ceyhun da AA Genel Müdürü Karagöz'ü elçilikte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, yalnız Avusturya-Türkiye ilişkileri değil genel olarak birçok konuyu konuşmuş olmanın kendisi açısından çok ufuk açıcı olduğunu dile getirdi.

Ceyhun, "Türkiye-Avusturya ilişkileri, hem bu ülkede yaşamakta olan 300 bin civarında insanımız açısından hem de Türkiye'nin çıkarları ama aynı şekilde Avusturya'nın Türkiye ile olan ilişkilerinden kaynaklanan çıkarları açısından da oldukça olumlu bir yönde gidiyor yani her iki taraf da kazanan durumda." değerlendirmesinde bulundu.

AA Genel Müdürü Karagöz, Viyana temasları kapsamında Avrupa Haber Ajansları Birliğinin (EANA) Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılmıştı.

Kaynak: AA
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