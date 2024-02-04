AA Medya Teknolojileri Hackathonu\'nda Yüz Yüze Yarışma Dönemi Başlıyor

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"AA Medya Teknolojileri Hackathonu"nda yüz yüze yarışma dönemine kalan 16 takımdan birinci, ikinci ve üçüncülerin belirlenmesine saatler kaldı.

Turkcell ana sponsorluğunda, Anadolu Ajansı (AA) ve Bilişim Vadisi işbirliğiyle yapılan "AA Medya Teknolojileri Hackathonu"nun çevrim içi dönemini başarıyla tamamlayan takımlar, kesintisiz 48 saat sürecek yüz yüze geliştirme dönemi için AA İstanbul Ofisi'nde bir araya geldi.

Çevrim içi dönemde, AA mentörleri rehberliğinde medya teknolojileri alanında projeler üreten takımlar, projelerini İstanbul ofisinde geliştirmeye devam ediyor. Hackathonun ikinci gününde AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru yarışmacıları ziyaret etti.

Peru, burada katılımcılar ile bir araya gelerek, takımların masalarını gezdi. Katılımcılara pizza ikramından sonra projeler hakkında bilgi alan Peru, yarışmacılar ile sohbet etti ve "AA Medya Teknolojileri Hackathon Hatırası"na imza attı.

Burada açıklamalarda bulunan Peru, Anadolu Ajansının teknolojiyi güncel olarak kullanan önemli şirketlerden bir tanesi olduğunu vurguladı.

Bu vizyonu daha da ileriye taşımak istediklerini, AA'yı teknolojiyi sadece kullanan değil, artık üreten bir kurum haline getirmek istediklerini kaydeden Peru, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu da onlardan bir tanesi, önemli bir adımı. (AA'yı) Teknolojiyi üretecek ve inşallah medya alanında teknoloji üreten ve bunu kullanarak, hatta dış paydaşlara ürün haline getirip satarak, kendisinden söz ettiren bir kurum haline getirmek istiyoruz. Bu anlamda hackathonda 133 takım başvurusu var. Bunların şu an 16'sı burada ve hepsini dolaştık. Gerçekten hepsi birbirinden kıymetli, güzel ürünler çıkarmış. Bunları inşallah önümüzdeki günlerde ajansımızın faaliyetlerine katıp daha da kıymetli hale getireceğiz."

"Hackathon, tüm dünyaya ürün olarak yansıtabileceğimiz güzel çalışmalar getirecek"

Oğuz Enis Peru, teknolojinin şu an herkesin kullanımına açık olduğunu belirterek, bu açık olan teknolojiyi sıfır noktasından ileri bir noktaya taşımak amacıyla buradaki katılımcılar ile bir araya geldiklerini söyledi.

T3 Vakfı ve bazı diğer kurumlar gibi teknolojiyi üretip tüm dünyaya yaygınlaştırmak istediklerini dile getiren Peru, "Bunlarla birlikte Anadolu Ajansının bu hackathonundan çıkacak sonuçlar aslında sadece bizim değil, az önce bahsettiğim gibi, tüm dünyaya ürün olarak yansıtabileceğimiz güzel çalışmalar getirecek. Birçok projeyi de inceledim. Dünyaya da ciddi anlamda katkı sağlayacak ürünler de çıkacaktır." şeklinde konuştu.

Peru, projelerin hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu kaydederek, "Bu kadar iyisini beklemiyordum açıkçası çok iyi ürünler var, çok heyecanlıyım. Jürinin işi çok zor. Bilmiyorum hangi proje daha başarılı, hangi proje daha uygulanabilir, hangisinden daha iyi ürün çıkar? Göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"AA Medya Teknolojileri Hackathonu"nun kesintisiz 48 saat süren yüz yüze geliştirme dönemi bugün 17.00'de gerçekleşecek ödül töreniyle sona erecek.