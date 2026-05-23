AA muhabiri Nişancı vefatının 7. yılında anılıyor

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle yaptıkları karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek 41 yaşında hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 7. yılında anılıyor.

Abdulkadir Nişancı, dünyanın en zorlu yollarını tanıtan bir internet sitesince "Dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Trabzon-Bayburt arasındaki dağ yamaçlarından geçen Derebaşı Virajları'nın da bulunduğu mevkideki karla mücadele çalışmalarını görüntülemek için 10 Mayıs 2019'da bölgeye gitti.

Ekiple sabah saatlerinde bölgeye ulaşan Nişancı, burada bir süre iş makinesinin kar temizleme çalışmalarını görüntüledi. Nişancı, karla mücadelenin yürütüldüğü coğrafyanın zorluğunu daha geniş açıdan görüntülemek için yamaçtan yukarıya doğru yürüdüğü sırada ayağının kayması sonucu düştü.

Eğimli alanda kar nedeniyle tutunamayan Abdulkadir Nişancı, yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Abdulkadir Nişancı'nın uçuruma yuvarlandığını gören iş makinesi operatörünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler gün boyu bölgede hem karadan hem de havadan yaptıkları aramalara rağmen Nişancı'ya ulaşamadı.

Profesyonel ekipler zorlu coğrafi koşullarda çalıştı

Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarının ikinci gününe yaklaşık 200 kişilik sağlık, jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi de destek oldu.

Timde görevli dalgıçlar, Nişancı'nın düştüğü uçurumun altındaki bölgeden geçen dere yatağında arama yaptı. Nişancı'nın tripoda bağlı kamerası, kaydığı noktadan yaklaşık 100 metre aşağıda bulundu.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı 12 kişilik Su Altı Arama ve Dağcılık Timi ile Rize Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekibi de aramalara katıldı. Zorlu coğrafi koşullar ve hava muhalefetine rağmen ekipler, gruplar halinde arama faaliyetini sürdürdü.

Ekipler, Nişancı'ya ait ayakkabıyı aramaların üçüncü gününde Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi yakınlarındaki dere kenarında buldu.

Aramalar devam ederken, DSİ ve Karayolları ekipleri ise Nişancı'nın uçuruma düştüğü alandan yaklaşık 1 kilometre yukarıdan dereye akan kaynağın akış hızını azaltmak amacıyla çalışma yaptı.

Nişancı'nın düşmüş olabileceği değerlendirilen alanlara dalgıçların girebilmesi için şelaleden dereye dökülen suyun hızı ve miktarının azaltılması için bent kurularak yapay gölet oluşturuldu.

Gölette tutulan su, motorlar yardımıyla yola paralel serilen borulara aktarılarak 2 kilometre uzaklıktaki kanyona bırakıldı. Bu çalışmaların ardından JÖAK Su Altı Arama ve Dağcılık Timi'nin bölgede yaptığı aramalardan da sonuç alınamadı.

Aramaların birinci haftasında, Çaykara ilçesinin Çamlıkaya bölgesinde dere içinde arama faaliyetini sürdüren timde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, akıntıya kapılarak şehit oldu.

Şehit Kapaklıkaya'nın naaşı memleketi Çorum'da, Gidergelmez'in cenazesi ise memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Nişancı'nın cenazesi iki hafta sonra defnedildi

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi de olan Nişancı'nın AFAD ve dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan cenazesi, aile üyeleri tarafından teşhis edildi.

Abdulkadir Nişancı, 24 Mayıs 2019'da Bayburt merkeze bağlı Söğütlü köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Serra Beyza ve Zeynep Nilay adında iki kız çocuğu babası olan 41 yaşındaki Abdulkadir Nişancı'nın anısına 15 Temmuz 2019'da Bayburt Valiliği, Anadolu Ajansı ve Bayburt Üniversitesi işbirliğinde "Anadolu Ajansı Gözüyle 15 Temmuz" fotoğraf sergisi organize edildi. Sergide, Nişancı'nın çektiği fotoğraflar da yer aldı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince 2019'da düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda Nişancı adına "Abdulkadir Nişancı Özel Ödülü" verildi.

Bayburt Bilim, Eğitim ve Kültür Derneğince 2020'de Nişancı'ya verilen onur ödülü ailesine teslim edildi.