AA'nın 106. Yılı Kutlandı

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Kalaylı, mesajında, 106 yıl önce Milli Mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan AA'nın, köklü geçmişi, güçlü kurumsal yapısı ve ilkeli habercilik anlayışıyla basın hayatının en önemli ve saygın kurumlarından biri olmayı sürdürdüğünü belirtti.

AA'nın gelişen iletişim teknolojilerini de etkin şekilde kullandığını vurgulayan Kalaylı, AA'nın ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'nin sesi olmaya devam ettiğini, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla güvenilirliğini her geçen gün daha da pekiştirdiğini kaydetti.

Kalaylı, AA'nın kurulduğu günden bu yana üstlendiği sorumluluğu başarıyla yerine getirdiğine dikkati çekerek, "AA, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemiz ve dünya kamuoyunu bilgilendirme görevini kararlılıkla sürdürmekte, milletimizin ortak hafızasına sağladığı katkılarla müstesna bir konumda yer almaktadır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.