 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AA'nın 2023 Yılı Fotoğrafları Oylamaya Sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi

AA'nın 2023 Yılı Fotoğrafları Oylamaya Sunuldu

Anadolu Ajansı (AA) tarafından 2023 yılında servis edilen fotoğraflar, vatandaşlar tarafından oylamaya sunuldu. Oylamada, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflar arasından seçim yapılırken, özellikle Gazze fotoğrafları duygusal bir etki yarattı.

AA\'nın 2023 Yılı Fotoğrafları Oylamaya Sunuldu
01.01.2024 - 15:43,
Abone Ol

Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareler vatandaşlarca oylandı.

Anadolu Meydanı'nda AA muhabirinin bilgisayarından gösterdiği fotoğrafları inceleyen Mustafa Ünal, haber kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", yaşamda Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet Kutlaması", sporda Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin Nişanı" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye Bakmadan" adlı karesini seçen Ünal, " Gazze: Kanıt" kategorisindeyse Ali Jadallah'ın "Hayat Kalkanı" fotoğrafları için oy kullandı.

Fotoğraflara ilişkin görüşlerini dile getiren Ünal, "Hepsi hayatın içinden fotoğraflar." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, Gazze için seçtiği fotoğrafın dünyanın hafızasından silemeyeceği bir kare olduğunu belirterek, "Olay bir tek candan ibaret değil." ifadesini kullandı.

Yaşam kategorisinde oyladığı karenin de "hayatın devam ettiği" mesajı taşıdığını vurgulayan Ünal, spor kategorisinde seçtiği fotoğraf için de "planlı çalışmanın getirisi" yorumunu yaptı.

Gazze fotoğrafları duygulandırdı

Anne, baba ve iki çocuktan oluşan Başaran ailesi de AA "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Anne Huriye Başaran haber kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Kamuflaj", yaşamda Sidar Can Eren'in "Yoldaş", sporda Eren Bozkurt'un "Olimpik Kurgu", "Deprem: Umut" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Umudun Simgeleri", "Gazze: Kanıt" kategorisindeyse Ashraf Amra'nın "Yanımda Ol Anne" karelerini oyladı.

Fotoğrafların tamamının çok güzel olduğunu ifade eden Huriye Başaran, savaş karelerinde çok duygulandığını, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

Baba Taner Başaran ise oyunu haber kategorisinde Klebher Vasquez'in "Sokak Çatışması", yaşamda Burak Akbulut'un "Boğanın Öfkesi", sporda Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları", "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki Çocuk", "Gazze: Kanıt" kategorisindeyse Mustafa Hassona'nın "Fosfor" adlı karelerinden yana kullandı.

Gazze fotoğraflarının kendilerini çok duygulandırdığını anlatan Taner Başaran, "Keşke öyle fotoğraflar olmasaydı. Umarım dünyaya barış gelir." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Ünal, Deprem, Gazze, Umut, Deprem, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA'nın 2023 Yılı Fotoğrafları Oylamaya Sunuldu - Son Dakika


15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:53
Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:51
Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde

Son Dakika
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:53 İsrail askeri, ailesi öldürülen kız bebeği İsrail'e kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 16:37:54. #1.11#
SON DAKİKA: AA'nın 2023 Yılı Fotoğrafları Oylamaya Sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement