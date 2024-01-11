 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukrayna'daki AA muhabirlerinin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'daki AA muhabirlerinin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu

Ukrayna'daki savaşı takip eden AA muhabirlerinin konakladığı otel, bombalı saldırı sonucu hedef alındı. Saldırıda otel alevler içinde kaldı, ancak AA ekibi yara almadan kurtuldu. Çalışan Gazeteciler Günü'nde gerçekleşen saldırıda, AA muhabiri ve foto muhabiri hastaneye sevk edildi.

Ukrayna\'daki AA muhabirlerinin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu
11.01.2024 - 01:39,
Abone Ol

Ukrayna'daki savaşı yerinde takip eden AA savaş muhabirlerinin kaldığı otel füzelerin hedefi olurken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde işbaşında olan AA ekibi, olaydan yara almadan kurtuldu.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya'yla sınır hattına yakın Harkiv kentine dün TSİ 23.30 sularında bombalı saldırılar düzenlendi.

Saldırılarda, Ukrayna-Rusya savaşını uzun süredir cephe hatlarında takip edip haberleştiren AA muhabirlerinin konakladığı Park Otel'e iki füze isabet etti.

Otelin üst katları patlamanın etkisiyle harabeye dönerken bina alevler içinde kaldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde görev başında olan AA muhabiri Davit Kachkachişvili ile foto muhabiri Özge Elif Kızıl, tahrip olan ve bir anda alevlerin sardığı otelden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Sağlık durumu iyi olan fotomuhabiri Kızıl ve muhabir Kachkachişvili, kontroller için ambulansla hastaneye sevk edildi.

Saldırıda, ekibin kullandığı araç da otelin yakınındaki diğer birçok araç gibi zarar görerek kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Ukrayna, Rusya, Rusya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki AA muhabirlerinin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu - Son Dakika


00:49
Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket

Son Dakika
00:49 Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin 6 büyükşehir ve 15 ilde daha adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 02:20:41. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'daki AA muhabirlerinin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement