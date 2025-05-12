AA Teknoloji'den Yapay Zeka İşbirliği - Son Dakika
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AA Teknoloji'den Yapay Zeka İşbirliği

AA Teknoloji, yapay zeka destekli haber sistemi için Intelligence ile işbirliği anlaşması imzaladı.

12.05.2025 09:52
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AA Medya İletişim Teknolojileri AŞ (AA Teknoloji), yapay zeka destekli haber alma ve izleme sistemi için Intelligence Yapay Zeka Teknolojileri AŞ ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

105 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin haber belleği olan Anadolu Ajansı (AA), yeni kurduğu iştiraki AA Teknoloji ile medya teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında öncü bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. AA Teknoloji, siber güvenliğin ardından bu kez yapay zeka destekli haber alma ve izleme sistemine yönelik işbirliğini hayata geçirdi.

Bu kapsamda, AA Teknoloji ile Intelligence Yapay Zeka Teknolojileri arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole, AA ve AA Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ve Intelligence Yapay Zeka Teknolojileri Kurucu Ortağı Mehmet Cebeci imza attı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark'ta geçen yıl kurulan Intelligence Yapay Zeka Teknolojileri, yapay zeka tabanlı çözümleriyle medya ve bilgi akışı alanında çözümler oluşturmayı hedefliyor.

Mehmet Cebeci, yaptığı açıklamada, kurucu ortak, Yapay Zeka Yüksek Mühendisi Emre Durgut'un 10 yıllık sektörel tecrübesini yapay zeka destekli bilgi ve veri işleme alanına aktardıklarını belirterek, geliştirdikleri sistemin, sosyal medya platformlarından akan milyonlarca veriyi anlık olarak tarayabildiğini ve haber değeri taşıyan bilgileri editörlere ve muhabirlere iletebildiğini söyledi.

Bu sayede ayda ortalama 3 milyon paylaşımın incelenebildiğini anlatan Cebeci, "Bunu insan gözüyle yapmanız mümkün değil. Sistemimiz bu yükü hem muhabirin hem editörün omzundan alıyor." dedi.

Cebeci, sistemin tümüyle yerli ve özgün yazılım üzerine inşa edildiğini, analiz ve ayrıştırma teknolojileri için de özgün altyapı geliştirdiklerini belirtti.

Öncelikle oldukça detaylı bir süreç içerisinde yapay zeka destekli haber algılama ve izleme ürününün uygulanabilirliğini ispatlayan bir PoC (proof of concept) süreci yürüttüklerini dile getiren Cebeci, "Üç ay sonra sistemi aktif hale getireceğiz ve çalıştırmaya başlayacağız." diye konuştu.

-? ?Yapay zekayla dönüşen habercilik

Türkiye'de yapay zekanın medya alanındaki etkisinin yeni yeni fark edildiğini aktaran Cebeci, özellikle dezenformasyonla mücadelede ve haber süreçlerinin hızlandırılmasında yapay zekanın vazgeçilmez bir araç haline geleceğini vurguladı. Cebeci, "Yanlış bilgilerin tespiti, içerik ayrıştırması ve muhabir-editör iş yükünün azaltılması gibi katkıları var. Bu vizyonla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka destekli haber izleme sisteminin sonraki aşamada Türkçenin yanı sıra farklı dillerde çalışması hedefleniyor. Bu çözüm sayesinde Türkiye'den kullanıcılar ABD, Almanya gibi ülkelerdeki sosyal medya verilerini izleyebilecek, haber değeri taşıyan içerikler anında tespit edilebilecek.

-? ?Yapay zekayla karar destek hizmeti

Intelligence Yapay Zeka Teknolojileri, yalnızca medya değil, aynı zamanda belge tanıma, CV analizi, lokasyon bazlı karar destek ve başvuru değerlendirme gibi pek çok alanda yapay zeka çözümleri sunuyor. AA ile yapılan işbirliği de bu deneyimlerin bir devamı niteliğinde olacak.

Şirketin habercilik alanına ek olan çözümlerine ilişkin de bilgiler veren Mehmet Cebeci, şöyle konuştu:

"Yapay zeka alanında doküman anlama, tanıma ve dokümanın içindeki bilgiyi ilgili sistemlere aktarma çözümlerini Türkçe olarak sunuyoruz. Bu çözüm şu an özel sektörde kullanılıyor. Aynı zamanda insan kaynakları alanında, gelen CV'lerin değerlendirilip hazır liste haline getirilip, bu listeden de CV içerisinde doğru olmayabilecek bilgilerin tespitini yapan bir sistemimiz var. Bu da özel sektörde kullanılıyor."

Geliştirdikleri yapay zeka sisteminin lokasyon bazlı karar destek mekanizması hizmeti de verebileceğini ifade eden Cebeci, şunları kaydetti:

"Ayrıca lokasyon analitiği dediğimiz, hangi lokasyonda hangi işi yaparsak daha fazla verim, daha fazla gelir elde edebiliriz sorusuna yönelik çözümlerimiz var. Bunları yine özel sektöre sunuyoruz. Bir de başvuru değerlendirme hizmetimiz var. Örneğin, AA çok sayıda stajyer başvurusu alıyordur, on binlerce başvuru geliyordur. Yapay zeka sistemimiz bu başvuruları değerlendirip bir ön liste oluşturuyor ve tavsiyeler veriyor. Bazı belirli isimlerin daha uygun olduğunu ifade ediyor. İlgili pozisyona yönelik değerlendirmeler yapabiliyor."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Sosyal Medya, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA Teknoloji'den Yapay Zeka İşbirliği - Son Dakika

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