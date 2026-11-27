Anadolu Ajansı Çevre ve Tarım Haberleri Müdürlüğü Yeşilhat, çevre farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmaları dolayısıyla Çevreci Çocuk Platformu tarafından ödüle layık görüldü.

Platform tarafından Çevreci Çocuk Yayınlarının proje paydaşlığında düzenlenen "Sıfır Atık Ödül Töreni", İstanbul Ataşehir'deki bir otelde gerçekleştirildi.

"Kelebekler özgürlüğe uçsun, doğa umutla nefes alsın" sloganı ve "Çevreci İşletmeler Çocuklarla El Ele" temasıyla düzenlenen törene kamu temsilcileri, iş dünyasından isimler, sanatçılar, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Ressam Ladin Şahinoğlu'nun "Doğanın Çığlığı" adlı eserinden yola çıkılarak hazırlanan programda, çevre bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemi vurgulandı.

Törende ilk olarak Ataşehir Kaymakamlığı, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevreci Çocuk Platformu işbirliğiyle düzenlenen çevre ve sıfır atık konulu resim, afiş ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ardından Sıfır Atık Eğitim Setleri aracılığıyla çocukların çevre eğitimine katkı sağlayan markalara, kurumlara ve sanatçılara ödülleri takdim edildi.

Çevre bilincinin geliştirilmesine ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaları dolayısıyla Yeşilhat, çevre dostu kurumlar kapsamında ödüllendirildi.

Ödülü, AA Çevre ve Tarım Haberleri Müdür Vekili Yeter Ada Şeko aldı.

Çevreci Çocuk Platformu, 14 yıldır 2 bin 500'ü aşkın paydaşın desteğiyle 4 milyon 100 bin çocuğa sıfır atık, doğa ve çevre eğitimi ulaştırdı.