AB, 13 yaş altına sosyal medya yasağı getiren Çocuk Yasası teklifini sundu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 13 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya kullanımını sınırlamayı ve AB genelinde kişisel hesap açmak için asgari yaşın 15 olarak belirlenmesini içeren "AB Çocuk Yasası" teklifini açıkladı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik adım atıldı.

"AB Çocuk Yasası" teklifine göre, sosyal medya platformlarına 13 yaş altındaki çocuklar erişemeyecek, bu platformlarda kişisel hesap açılabilmesi için AB genelinde asgari yaş 15 olarak belirlenecek.

Teklif, 3-13 yaşındakilerin ebeveynlerin yönettiği, çocuklar için özel olarak tasarlanmış video paylaşım hizmetlerine erişebilmesini ve 13-15 yaşındakilerin de ebeveynler tarafından denetlenen, özellikleri sınırlandırılmış ve günlük kullanımı bir saatle kısıtlanan "mini hesaplar" kullanabilmesini içeriyor.

Şirketlere, sundukları hizmetlerin yaşa uygun ve tasarım gereği güvenli olduğunu kanıtlama sorumluluğu getiren teklif, sosyal medya platformlarının yanı sıra çevrim içi video oyunları, yapay zeka uygulamaları ve sohbet botlarının kullanımını da düzenliyor.

Bu doğrultuda bağımlılık yapıcı özellikler, "sonsuz kaydırma", uyku saatlerinde anlık bildirimler, yabancılardan gelen mesajlar yasaklanacak, ek olarak yapay zeka sohbet botlarının varsayılan özellik olarak kapalı tutulması, "duygusal bağımlılık" oluşturacak şekilde insan ilişkilerini simüle etmemesi sağlanacak.

Çocuklara ait profillerin varsayılan olarak gizli olması, konum belirleme, kamera ve mikrofon erişiminin kapalı olması zorunlu tutulacak ve platformların yaş doğrulama araçları kullanması gerekecek.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanması gerekiyor.

"Platformlar yıllarca yol açtıkları zararları inkar etti"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Komisyonunun Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasi'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, Strazburg'da yasa teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, AP tarafından düzenli olarak yaptırılan "Eurobarometer" anketi verilerine göre, Avrupalıların yüzde 92'sinin çocukların ve gençlerin çevrim içi ortamlarda daha güçlü korunması gerektiğini belirtti.

Avrupa'da gençlerin günde ortalama 4-6 saati ekran başında geçirdiğini, bu rakamın 10 yaşından önce sosyal medya kullanmaya başlayan çocuklarda 7-8 saat olduğunu kaydeden von der Leyen, "Çok fazla çocuk, zorbalığın eve kadar takip edebileceği, her hatanın sonsuza kadar kaydedilebileceği bir ortamda başa çıkmaya hazır olmadıkları bir çevrim içi dünyaya çok erken yaşta maruz kalıyor." diye konuştu.

Von der Leyen, sosyal medya platformlarının dikkati üzerinde tutacak şekilde tasarlandığını, algoritmaların insanları tepki vermeye yönlendirdiğini söyleyerek "Amaç, çocukları çevrim içi tutmak ve onların dikkatini kazanca dönüştürmek." dedi.

Sosyal medya kullanımının gelişmekte olan bir beyin ve kişilik üzerindeki zararlarına dair güçlü kanıtlar olduğunu söyleyen von der Leyen, ailelerin bunu yakından deneyimlediğini aktardı.

Von der Leyen, "Platformlar yıllarca yol açtıkları zararları inkar etti. Bağlayıcı kurallardan kaçınmaya ve kuralları kendi hızlarında belirlemeye çalıştılar. Çocuk Yasası ile bu durumu değiştiriyoruz." diyerek yasa teklifi kapsamında sosyal medya platformlarının ayrıntılı çocuk güvenliği planları sunması gerekeceğini kaydetti.