AB, Aday Ülkelere Yeni Yaklaşım İle Avantajlar Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, Aday Ülkelere Yeni Yaklaşım İle Avantajlar Sağlayacak

06.06.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB liderleri, aday ülkelere üyelik öncesi ekonomik ve siyasi avantajlarla entegre olmayı değerlendiriyor.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, üyelik müzakereleri devam eden aday ülkelere, tam üyelikten önce bazı ekonomik ve siyasi avantajlar sağlanmasını öngören yeni bir yaklaşımı değerlendirmeye başladı.

Politico'nun haberine göre, Fransa ve Almanya tarafından hazırlanan öneri, Karadağ'ın Tivat kentinde dün düzenlenen liderler toplantısı öncesinde gündeme getirildi.

Öneri kapsamında Batı Balkanlar'daki aday ülkelere, üyelik sürecini tamamlamaları sırasında AB kurumlarında gözlemci statüsü verilmesi ve Birliğin Tek Pazarı'na sınırlı erişim sağlanması planlanıyor.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, aday ülkelere yönelik taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, önerinin tartışılmaya değer olduğunu söyledi.

Michal, reformlar ve üyelik süreci kapsamında yapılan çalışmaların somut sonuçlarının görülmesinin aday ülkelerin motivasyonunu artıracağını ifade etti.

Batı Balkanlar'da Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan uzun süredir AB üyeliği için müzakere yürütüyor. Dünkü zirvede liderler toplantısında genişleme sürecinin daha hızlı ilerlemesi gerektiği konusunda da görüş birliği oluşmuştu.

Toplantıya ev sahipliği yapan Karadağ ise tam üyelikten daha düşük statüde bir entegrasyon modeline dahil edilmek istemediğini açıklamıştı.

Öte yandan bazı aday ülkeler, tam üyelik öncesinde ekonomik avantajlardan yararlanma fikrine sıcak bakıyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama daha önce yaptığı açıklamada, kademeli entegrasyon yaklaşımını "iyi bir fikir" olarak değerlendirmişti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Aday Ülkelere Yeni Yaklaşım İle Avantajlar Sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Aziz Yıldırım’ın canlı yayında sinekle imtihanı Aziz Yıldırım'ın canlı yayında sinekle imtihanı
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı

15:14
Özrü yetmedi Rahmi Koç’un “fıkrasına“ tepkiler çığ gibi büyüyor
Özrü yetmedi! Rahmi Koç'un "fıkrasına" tepkiler çığ gibi büyüyor
15:05
Herkes ismini aratıyor Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım’a ağzına geleni saydı
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
15:02
16 barodan ortak açıklama Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundular
16 barodan ortak açıklama! Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundular
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
13:13
Mitingde büyük gerginlik Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 15:28:10. #7.12#
SON DAKİKA: AB, Aday Ülkelere Yeni Yaklaşım İle Avantajlar Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.