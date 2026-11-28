AB Başkanı Bozay, Kiev'deki 5. gıda güvenliği konferansına çevrim içi katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Bozay, Kiev'deki 5. Yüksek Düzeyli Uluslararası Gıda Güvenliği Konferansı'na çevrim içi katılarak Türkiye adına beyanda bulundu. Katılım, Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından duyuruldu.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Kiev'de düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli Uluslararası Gıda Güvenliği Konferansı'na çevrim içi olarak katıldı.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bozay, Kiev'de düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli Uluslararası Gıda Güvenliği Konferansı'na çevrim içi olarak katılarak Türkiye adına beyanda bulundu.
Kaynak: AA
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