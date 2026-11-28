Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Kiev'de düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli Uluslararası Gıda Güvenliği Konferansı'na çevrim içi olarak katıldı.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bozay, Kiev'de düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli Uluslararası Gıda Güvenliği Konferansı'na çevrim içi olarak katılarak Türkiye adına beyanda bulundu.