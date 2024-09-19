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AB, Batı Balkanlar'ı Destekliyor

Von der Leyen, Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliklerini desteklediğini açıkladı.

19.09.2024 17:19
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin liderleriyle bir araya gelmesinin ardından bu ülkelerin AB üyeliklerini desteklediğini bildirdi.

Von der Leyen, Brüksel'deki AB Komisyonu binasında Batı Balkan ülkelerinden Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'nın liderleriyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan von der Leyen, "6 ülke de Avrupa'da yer alıyor. Üzerinde çalıştığımız şey, bu." ifadesini kullandı.

Bu ülkelerin AB üyeliklerini desteklediği mesajını veren Von der Leyen, bölge için tasarlanan büyüme planı dahilindeki 2024-2027 döneminde 2 milyar avro hibe, 4 milyar avro da kredi sağlayacak Reform ve Büyüme Fonu'na atıfta bulunarak "Ekonomilerini ve pazarlarını bizimkine yakınlaştırıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Batı Balkanlar'ın AB üyelik beklentileri yıllardır devam ediyor

Batı Balkan ülkeleri, yıllardır AB üyeliğini beklerken bir yandan da üyelik için talep edilen şartları yerine getirmeye çalışıyor.

6 ülke arasında Karadağ üyeliğe en yakın ülke konumunda bulunuyor. Sırbistan için 2030'a kadar perspektif sunuluyor.

Bosna Hersek adaylık statüsünü 15 Aralık 2022'de almış, Kosova da aynı gün üyelik başvurusu yapmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Diplomasi, Balkanlar, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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