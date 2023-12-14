 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AB, Batı Balkanlar'ın üyelik perspektifine destek veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

AB, Batı Balkanlar'ın üyelik perspektifine destek veriyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin üyelik perspektifine desteğini yineledi ancak taahhütlerini yerine getirmelerinin beklendiğini ifade etti. Von der Leyen, AB üyesi 27 ülkenin lideri ile Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'nın liderlerinin katılımıyla düzenlenen 4. zirve sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AB, Batı Balkanlar\'ın üyelik perspektifine destek veriyor
14.12.2023 - 00:47,
Abone Ol

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin üyelik perspektifine desteğini yineledi ancak taahhütlerini yerine getirmelerinin beklendiğini ifade etti.

Von der Leyen, AB üyesi 27 ülkenin lideri ile Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'nın liderlerinin katılımıyla düzenlenen 4. zirve sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zirvenin AB Komisyonu'nun 2023 genişleme raporunu açıklamasından bir ay kadar sonra gerçekleştiğine dikkati çeken von der Leyen, AB'nin Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile ilk fasıl üzerinde katılım müzakerelerine başlamak istediğini söyledi.

Von der Leyen, "Üyelik kriterlerine gerekli uyum sağlandıktan sonra Bosna Hersek ile katılım müzakerelerini başlatabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

AB Komisyonu Başkanı, Karadağ'da yeni hükümetle katılım yolunda yeniden ilerleme yönünde yeni bir ivme olduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Hem Kosova hem de Sırbistan için ileriye giden yol, AB diyaloğu kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmelerinden geçiyor. Kosova'nın kuzeyinde gerilimin azalmasını da memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

"Hayal kırıklığına uğratmamalıyız" mesajı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de zirve marjında yaptığı açıklamada Batı Balkan ülkelerinin üyelik için uzun süredir beklediğine değinerek "Yapmamız gereken, sözlerimizi yerine getirmek, hayal kırıklıklarından kaçınmak ve yaratılan beklentileri karşılamaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Balkanlar, Kosova, Avrupa Birliği, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Batı Balkanlar'ın üyelik perspektifine destek veriyor - Son Dakika


00:34
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu
00:27
Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi
23:23
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07
Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:38
Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:36
Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika
00:34 Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu
00:27 Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi
23:23 Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15 Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07 Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43 Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:36 Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:38 Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:27 Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 00:56:21. #1.13#
SON DAKİKA: AB, Batı Balkanlar'ın üyelik perspektifine destek veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement