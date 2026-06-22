AB Büyükelçisi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Aivo Orav, Anıtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak görev yapmak üzere Türkiye'ye gelen ve güven mektubunu sunan AB Büyükelçisi Aivo Orav, Anıtkabir'i ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Büyükelçi Orav, ziyaretinde Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Orav, deftere şunları yazdı:

"Mustafa Kemal Atatürk'e en derin saygılarımla. Türkiye'deki görevime başlarken, yurttaşlarımızın faydası için Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik, Avrupa Birliği'nin taahhütlerini tekrar ediyorum."