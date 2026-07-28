AB Büyükelçisi'nden Hahambaşı'na Ziyaret
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav, Hahambaşı Sevi ile dinler arası diyaloğu ele aldı.
(ANKARA) - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Türk Musevileri Hahambaşı David Sevi'ye nezaket ziyaretinde bulundu
Avrupa Birliği Delegasyonu'nun Resmi twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, bugün Türk Musevileri Hahambaşı David Sevi'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede dinler arası diyaloğun, karşılıklı anlayışın ve din veya inanç özgürlüğünün önemi üzerinde duruldu."
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