AB, Çocukların Çevrim İçi Güvenliği İçin Panel Toplantısı Düzenledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çocukların çevrim içi güvenliğini ele alan ve sosyal medyaya erişim için yaş sınırlamasına duyulan ihtiyaç hakkında araştırma yapacak özel panelin ilk toplantısının yapıldığını bildirdi.

Komisyondan yapılan açıklamada, özel panelin çocukları çevrim içi ortamda daha iyi korumak için uzman tavsiyeleri sunacağı ve sosyal medyaya erişim için yaş sınırlamasına duyulan ihtiyaç hakkında araştırma yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in özel panelin ilk toplantısına ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen von der Leyen, teknolojinin sunduğu olumlu fırsatların çocukların güvenliği, sağlığı ve mutluluğu pahasına elde edilemeyeceğini belirterek teknoloji platformlarının Avrupa'da kullanıcıların güvenliğini sağlama sorumluluğunu sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Von der Leyen, gençleri çevrim içi ortamda korumak için daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgulayarak bu nedenle "çocukları dijital çağda güvende tutmak için güçlü, gerçekçi, Avrupa çapında bir yaklaşım" oluşturmak amacıyla özel paneli topladığını aktardı.

Panelin eş başkanlığını Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü (INSERM) Direktörü Maria Melchior ve Almanya'daki Ulm Üniversitesinin Tıp Merkezinin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ve Psikoterapi Bölümü Direktörü Profesör Dr. Jörg M. Fegert'in yaptığı kaydedilen açıklamada, farklı toplantılara sağlık, bilgisayar bilimi ve çocuk hakları gibi alanlardan uzmanların katılacağı aktarıldı.

Açıklamada, bugünkü ilk toplantıda, çocukların sosyal medya, oyun, mesajlaşma uygulamaları veya yapay zeka gibi diğer çevrim içi aktiviteleri kullanmalarının riskleri ve faydalarıyla ilgili mevcut kanıtların incelendiği ve katılımcı uzmanların, teknoloji şirketlerinin bu konulardaki sorumluluğuna odaklandığı ifade edildi.

Muhtemel politika seçeneklerinin inceleneceği ikinci toplantının ilerleyen aylarda yapılması ve panelin yaz mevsimine kadar AB Komisyonuna tavsiye raporunu sunması bekleniyor.