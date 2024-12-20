AB'de Yaşlı Nüfus Artışı Bekleniyor

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında 2050'de 65 yaş üstü nüfusun genel nüfusa oranı en yüksek ülkelerin İtalya, Portekiz, İspanya ve Yunanistan olacağı belirtildi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) raporuna göre, 2050 yılında 65 yaş üstü nüfusun genel nüfusa oranının en yüksek olacağı AB ülkeleri, İtalya, Portekiz, İspanya ve Yunanistan olacağı öngörüldü.

Yaşlı nüfusun genel nüfusa oranının en düşük olacağı AB ülkeleri ise Lüksemburg, Malta ve İsveç olarak tahmin edildi.

Tıp alanındaki gelişmeler sayesinde ortalama yaşam süresinin artması sonucu AB genelinde 2000 yılı sonrası 65 yaş üstü nüfus oranında artış gözlemleniyor.

Raporda, AB genelinde 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranının 2000'de yüzde 16 iken 2023'te yüzde 29'a yükseldiği kaydedildi.