AB'de Yolsuzluk İddiaları: Claeys İnceleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'de Yolsuzluk İddiaları: Claeys İnceleniyor

06.05.2026 00:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, AP'deki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Claeys'i değerlendiriyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) yolsuzlukla mücadele kurumu Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) aşırı sağcı "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubunun Genel Sekreteri Philip Claeys'le ilgili yolsuzluk iddialarını değerlendiriyor.

Politico'nun haberine göre, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, AP bütçesinden sağlanan milyonlarca avroluk kaynağın usulsüz kullanıldığı iddiaları nedeniyle aşırı sağcı "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubunun Genel Sekreteri Belçikalı siyasetçi Claeys hakkında inceleme başlatılıp başlatılmayacağını değerlendiriyor.

AP'nin mali birimleri, 2019-2024 yılları arasında faaliyet gösteren ve artık dağılmış olan "Kimlik ve Demokrasi" grubunun yaklaşık 4,3 milyon avroyu kurallara aykırı şekilde harcadığını tespit etti.

Söz konusu harcamaların reklam, iletişim ve baskı hizmetleri için yapılan ihalelerde usulsüzlük içerdiği belirtildi. Bu gelişme üzerine AB Savcılığı tarafından ceza soruşturması başlatıldı ve süreç halen devam ediyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 24 Nisan'da Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisine başvurarak, harcamalara onay veren kişi olduğu gerekçesiyle Claeys hakkında disiplin süreci başlatılmasını talep etti.

Örgüt ayrıca Claeys'in yeni kurulan grupta da aynı görevde bulunmasının, AB bütçesi açısından risk oluşturabileceğine dikkati çekti.

Öte yandan AP Bütçe Kontrol Komitesi, söz konusu paranın geri alınması için girişimde bulunulmasını isterken, parlamentonun yönetimi daha önce nihai adımlar için AB Savcılığı'nın soruşturmasının tamamlanmasını bekleyeceğini açıklamıştı. Ancak bazı milletvekilleri, sürecin uzamasını eleştirerek gerekli önlemlerin gecikmeden alınması gerektiğini savunuyor.

Aşırı sağcı grup ise daha önce yaptığı açıklamada iddiaları reddederek, sürecin siyasi nedenlerle başlatıldığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'de Yolsuzluk İddiaları: Claeys İnceleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:04:46. #.0.4#
SON DAKİKA: AB'de Yolsuzluk İddiaları: Claeys İnceleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.