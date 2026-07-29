AB Delegasyonu\'ndan Süryani Metropoliti ile Görüşme

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav; Ankara, İstanbul ve İzmir Süryani Metropoliti Filüksinos Yusuf Çetin ile bir araya geldi.

AB-Türkiye Delegasyonu'nun resmi X hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Büyükelçi Aivo Orav; Ankara, İstanbul ve İzmir Süryani Metropoliti Filüksinos Yusuf Çetin'i ziyaret etti. Görüşmede, karşılıklı anlayışın gelişmesinde diyaloğun rolü ile Türkiye'nin zengin dini ve kültürel mirasının korunmasının önemi ele alındı."