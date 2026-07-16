AB'den Almanya'ya Sınır Kontrollerini Kaldırma Çağrısı - Son Dakika
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AB'den Almanya'ya Sınır Kontrollerini Kaldırma Çağrısı

16.07.2026 16:35
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AB, düzensiz göçteki düşüş sebebiyle Almanya'ya geçici sınır kontrollerini sona erdirmesi önerdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, düzensiz göçte yaşanan belirgin düşüş ve AB'nin yeni göç politikalarında kaydedilen ilerlemeyi gerekçe göstererek Almanya'ya, geçici sınır kontrollerini kademeli olarak sona erdirme çağrısında bulundu.

Brunner, Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, AB'de uygulamaya konulan göç reformlarının etkisini göstermeye başladığını belirterek, "Reformlar sayesinde ve sayılar azaldığı için iç sınır kontrollerini kademeli olarak kaldırmanın zamanının geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu olarak bu kontrollerin kaldırılması amacıyla üye ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını vurgulayan Brunner, son 18 ayda yürürlüğe giren sıkılaştırılmış AB göç önlemleri ve üçüncü ülkelerle geliştirilen işbirliğinin düzensiz göçün azalmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Brunner, bu yılın ilk 6 ayında AB'ye yönelik düzensiz göçün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 azaldığını kaydetti.

Almanya, Schengen Bölgesi üyesi olmasına rağmen Eylül 2024'ten bu yana komşu AB ülkeleriyle sınırlarında geçici kontroller uyguluyor.

AB mevzuatına göre, üye ülkeler iç sınır kontrollerini yalnızca kamu düzeni veya iç güvenliğe yönelik ciddi tehditlerin bulunduğu istisnai durumlarda devreye alabiliyor.

Avrupa Komisyonu ise söz konusu kontrollerin yalnızca son çare olarak uygulanması ve geçici nitelikte tutulmasını istiyor.

Kaynak: AA

Politika, Almanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Almanya'ya Sınır Kontrollerini Kaldırma Çağrısı - Son Dakika

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