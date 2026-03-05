AB'den Cinsiyet Eşitliği Uyarısı - Son Dakika
AB'den Cinsiyet Eşitliği Uyarısı

05.03.2026 17:20
AB, mevcut hızla tam cinsiyet eşitliğine ulaşmanın 50 yıl sürebileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mevcut ilerleme hızının devam etmesi halinde AB'de tam cinsiyet eşitliğine ulaşmanın yaklaşık 50 yıl sürebileceği uyarısında bulunarak, yeni bir Cinsiyet Eşitliği Stratejisi açıkladı.

AB Komisyonu, 2026-2030 dönemini kapsayan yeni Cinsiyet Eşitliği Stratejisi'ni duyurdu.

Yeni stratejide mevcut ilerleme hızının devam etmesi halinde AB'de tam cinsiyet eşitliğine ulaşmanın yaklaşık 50 yıl sürebileceği uyarısı yapıldı.

Eğitim, sağlık, çalışma hayatı ve kamu yaşamı dahil olmak üzere çevrim içi ve çevrim dışı tüm alanlarda cinsiyet eşitliğini güçlendirmenin amaçlandığı ifade edilen stratejide, kadınları özellikle etkileyen siber şiddet ve yapay zeka kaynaklı riskler gibi yeni tehditlere odaklanıldı.

Yeni stratejide 2025'te tüm üye ülkeler tarafından desteklenen Kadın Hakları Yol Haritası'nın hedefleri somut politikalara dönüştürülürken, kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi, erkek ve erkek çocuklarının eşitlik mücadelesine dahil edilmesi ve temel haklarda geri adım atılmasına karşı mücadele edilmesi hedeflendi.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Cinsiyet Eşitliği Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: AB'den Cinsiyet Eşitliği Uyarısı - Son Dakika
