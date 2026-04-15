AB\'den Çocuklar İçin Dijital Yaş Doğrulama

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu, çocukların çevrim içi güvenliğini artıracak yeni yaş doğrulama uygulamasını tanıttı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çocukların çevrim içi güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni "dijital yaş doğrulama uygulaması"nın teknik olarak hazır olduğunu ve yakında kullanıma sunulacağını açıkladı.

Dijital teknolojilerin çocuklara sunduğu faydaların, çocukların çevrim içi güvenliği açısından ciddi riskler de barındırdığını vurgulayan von der Leyen, "Mevcut durum son derece endişe vericidir. Her 6 çocuktan biri çevrim içi zorbalığa maruz kalıyor. Her 8 çocuktan biri ise başka bir çocuğa çevrim içi zorbalık yapıyor." dedi.

Von der Leyen sosyal medya platformlarının son derece bağımlılık yaratan tasarımlar sunduğunu, "sonsuz kaydırma özelliğinin" bu bağımlılığı beslediğini söyledi.

"Avrupa yaş doğrulama uygulamamız teknik olarak hazır ve yakında vatandaşların kullanımına sunulacak." ifadelerini kullanan von der Leyen, "Bu uygulama, kullanıcıların çevrim içi platformlara erişirken yaşlarını doğrulamalarını sağlayacak. Tıpkı mağazalarda alkollü içecek satın alırken yaş kontrolü yapılması gibi." diye konuştu.

Von der Leyen, şöyle devam etti:

"Birincisi, kullanıcı dostu. Uygulamayı indiriyorsunuz, pasaport ya da kimlik kartınızla kuruyorsunuz ve çevrim içi hizmetlere erişirken yaşınızı doğruluyorsunuz. İkincisi, en yüksek gizlilik standartlarına sahip. Kullanıcılar yaşlarını kanıtlarken başka hiçbir kişisel bilgilerini paylaşmak zorunda kalmayacak. Basitçe söylemek gerekirse tamamen anonimdir. Kullanıcılar takip edilemez. Üçüncüsü, telefon, tablet, bilgisayar olmak üzere tüm cihazlarda çalışıyor. Son olarak tamamen açık kaynaklıdır. Herkes kodunu inceleyebilir. Bu sayede ortak ülkelerimiz de bu sistemi kullanabilir. Bu çok önemli. Aynı zamanda çevrim içi platformlar da bu yaş doğrulama uygulamasını kolaylıkla kullanabilir. Artık hiçbir mazeret kalmadı."

Fransa, Danimarka, Yunanistan, İtalya, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İrlanda'nın bu konuda öncü konumda olduğunu ve uygulamayı ulusal dijital cüzdanlarına entegre etmeyi planladığını belirten von der Leyen, "Diğer ülkelerin ve özel sektörün de kısa sürede bunu takip etmesini umuyorum. Bu uygulama ebeveynlere, öğretmenlere ve bakıcılara çocukları korumak için güçlü bir araç sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Noa Lang’ın parmağı kopuyordu Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı
Tek tek duyuruldu Galatasaray’ın tek problemi Icardi değilmiş Tek tek duyuruldu! Galatasaray'ın tek problemi Icardi değilmiş

14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
14:20
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
14:04
Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
13:51
İran’dan ABD’ye abluka resti: Kızıldeniz’de ticaret akışını durdururuz
İran'dan ABD'ye abluka resti: Kızıldeniz'de ticaret akışını durdururuz
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 14:46:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.