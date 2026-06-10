AB'den Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
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AB'den Diplomasi Vurgusu

10.06.2026 15:38
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Antonio Costa, Orta Doğu'da güvenlik için diplomasi çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için "tek yolun" diplomasi olduğunu vurgulayarak AB'nin tüm taraflara diplomatik sürece bağlı kalma çağrısında bulunduğunu belirtti.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamad es-Sabah'la telefon görüşmesi yaptığını, Avrupa'nın dayanışma mesajını ilettiğini aktardı.

Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için "tek yolun" diplomasi olduğunun altını çizen Costa, AB'nin tüm taraflara diplomatik sürece bağlı kalma çağrısı yaptığını aktardı.

Costa, AB'nin Kuveyt ile ilişkilerde 40. yılı kutladığına işaret ederek taraflar arasında ortaklığın daha da güçlenmesi umudunu ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 9 Haziran'da ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlenmeye başladıklarını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıklamıştı.

Kuveyt ordusu da sabah saatlerinde ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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