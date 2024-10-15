AB'den Gagauz Yetkililerine Yaptırım

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, " Moldova'nın istikrarını bozucu eylemlerde bulundukları" gerekçesiyle Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nin bazı yetkililerine yaptırım kararı aldı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, "Moldova'nın istikrarını bozucu eylemlerden sorumlu" 5 kişi ve 1 kuruluşa yönelik yaptırım kararı alındı.

Bu karara göre, Moldova Cumhuriyetine bağlı Gagauz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Başkan Yardımcısı İlya Uzun, Başkan Danışmanı ve Dış İlişkiler Dairesi Müdür Yardımcısı Yuriy Kuznetsov ile Medya İlişkileri Danışmanı Mihail Vlah yaptırım listesine alındı.

Ayrıca, "Moldova dahil olmak üzere Rusya'nın yurt dışındaki çıkarlarını desteklediği" gerekçesiyle "Avrasya" isimli sivil toplum kuruluşuna ve kurucusu Nelli Parutenko'ya yönelik yaptırım kararı alındı.

Söz konusu kararla birlikte yaptırım uygulanan kişi sayısı 16'ya, kuruluş sayısı 2'ye yükseldi.

AB, 2023'te "Moldova'daki durumu istikrarsızlaştıran" şahıs ve kuruluşlara yaptırım uygulamaya başlamıştı. AB'nin yaptırım kararı, seyahat yasağı, kişi veya kuruluşlara ait varlıkların dondurulması ve onlara kaynak aktarılmasının yasaklanmasını öngörüyor.

"Rusya, Moldova'yı istikrarsızlaştırmaya çalışıyor"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Moldova'nın Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bununla birlikte Rusya'nın Moldova'yı istikrarsızlaştırma yönünde girişimlerde bulunduğunu belirten Borrell, "Bu, egemen bir ülkenin demokratik yaşamına ve AB'ye giden yoluna yönelik doğrudan bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Borrell, Moldova halkının meşru isteklerine destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Moldova hükümeti, AB kararını memnuniyetle karşıladı

Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin Gagauz yetkililerine yönelik yaptırım kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu, Moldova'da yıkıcı faaliyetlerde bulunanlarla mücadelede önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Popşoi, söz konusu kararın Moldova'yı güçlendirdiğini kaydetti.

ABD, haziranda Gagauz Başkan Gutsul'a yönelik "Rusya'nın desteğiyle Moldova'ya karşı eylemlerde bulunduğu" gerekçesiyle yaptırım kararı almıştı.