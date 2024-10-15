AB'den Gagauz Yetkililerine Yaptırım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB'den Gagauz Yetkililerine Yaptırım

AB, Moldova'nın istikrarını bozduğu gerekçesiyle Gagauz Yeri yetkililerine yaptırım uyguladı.

15.10.2024 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, " Moldova'nın istikrarını bozucu eylemlerde bulundukları" gerekçesiyle Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nin bazı yetkililerine yaptırım kararı aldı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, "Moldova'nın istikrarını bozucu eylemlerden sorumlu" 5 kişi ve 1 kuruluşa yönelik yaptırım kararı alındı.

Bu karara göre, Moldova Cumhuriyetine bağlı Gagauz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Başkan Yardımcısı İlya Uzun, Başkan Danışmanı ve Dış İlişkiler Dairesi Müdür Yardımcısı Yuriy Kuznetsov ile Medya İlişkileri Danışmanı Mihail Vlah yaptırım listesine alındı.

Ayrıca, "Moldova dahil olmak üzere Rusya'nın yurt dışındaki çıkarlarını desteklediği" gerekçesiyle "Avrasya" isimli sivil toplum kuruluşuna ve kurucusu Nelli Parutenko'ya yönelik yaptırım kararı alındı.

Söz konusu kararla birlikte yaptırım uygulanan kişi sayısı 16'ya, kuruluş sayısı 2'ye yükseldi.

AB, 2023'te "Moldova'daki durumu istikrarsızlaştıran" şahıs ve kuruluşlara yaptırım uygulamaya başlamıştı. AB'nin yaptırım kararı, seyahat yasağı, kişi veya kuruluşlara ait varlıkların dondurulması ve onlara kaynak aktarılmasının yasaklanmasını öngörüyor.

"Rusya, Moldova'yı istikrarsızlaştırmaya çalışıyor"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Moldova'nın Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bununla birlikte Rusya'nın Moldova'yı istikrarsızlaştırma yönünde girişimlerde bulunduğunu belirten Borrell, "Bu, egemen bir ülkenin demokratik yaşamına ve AB'ye giden yoluna yönelik doğrudan bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Borrell, Moldova halkının meşru isteklerine destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Moldova hükümeti, AB kararını memnuniyetle karşıladı

Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin Gagauz yetkililerine yönelik yaptırım kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu, Moldova'da yıkıcı faaliyetlerde bulunanlarla mücadelede önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Popşoi, söz konusu kararın Moldova'yı güçlendirdiğini kaydetti.

ABD, haziranda Gagauz Başkan Gutsul'a yönelik "Rusya'nın desteğiyle Moldova'ya karşı eylemlerde bulunduğu" gerekçesiyle yaptırım kararı almıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Moldova, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Gagauz Yetkililerine Yaptırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
14:44 Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf’ta rüzgar terse döndü Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü
14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:16 Mısır’da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 16:59:19. #1.11#
SON DAKİKA: AB'den Gagauz Yetkililerine Yaptırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.