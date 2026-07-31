AB'den Hamas'a Silahsızlandırma Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Hamas'ın Gazze'de silahsızlandırılmasına yönelik planın eksiksiz uygulanması, barışa giden yolda yapıcı bir adım olacaktır." açıklamasında bulundu.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'nin aracılık ettiği anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bunun hayata geçebilmesi için yerine getirilmesi gereken birçok unsur bulunduğuna dikkati çeken Kallas, "Hamas'ın Gazze'de silahsızlandırılmasına yönelik planın eksiksiz uygulanması, barışa giden yolda yapıcı bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, başarının tüm tarafların tam taahhüdüne bağlı olacağının altını çizerek, "Hamas'ın anlaşmaya uyup uymadığının doğrulanması önemli bir zorluk oluşturacak. İsrail'in de nihayetinde Gazze'den çekilmesi gerekecek." ifadelerini kullandı.

AB'nin bir sonraki adımları desteklemeye hazır olduğunu belirten Kallas, sahadaki AB misyonlarının Filistin devletinin inşasına yönelik çabalara destek verilmesinde önemli bir rol oynadığını kaydetti.