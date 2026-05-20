AB'den İsrail'e Aktivistlerle İlgili Tepki
AB'den İsrail'e Aktivistlerle İlgili Tepki

20.05.2026 21:18
AB Komisyonu Üyesi Lahbib, alıkonulan aktivistlerin insani müdahalelerde cezalandırılamayacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin "hüküm giymiş suçlular" olmadığını vurgulayarak "Uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyulmalıdır. Hiç kimse insanlığı savunduğu için cezalandırılmamalıdır." ifadesini kullandı.

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sosyal medya hesabından paylaştığı Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleyi gösteren videoya tepki gösterdi.

Aktivistlerin "hüküm giymiş suçlular" olmadığını, "aç insanlara ekmek ulaştırmaya" çalıştığını vurgulayan Lahbib, barışçıl aktivizm ve toplanma özgürlüğünün temel haklardan olduğunu belirtti.

Lahbib, sivillerin korunması gerektiğini kaydederek, "Uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyulmalıdır. Hiç kimse insanlığı savunduğu için cezalandırılmamalıdır." ifadesini kullandı.

İsrailli Bakan Ben-Gvir, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiğini ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğunu gösteren görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in, "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Görüntülerde, aktivistlerin elleri arkadan bağlı ve diz üstü başları öne eğik halde yere yatırıldığı görülmüştü.

Kaynak: AA

