AB'den İsrail'e Lübnan Uyarısı - Son Dakika
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AB'den İsrail'e Lübnan Uyarısı

19.06.2026 19:09
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Ursula von der Leyen, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yılbaşından bu yana yürüttüğü AB Konseyi dönem başkanlığı kapsamında düzenlenen son zirvenin ardından AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB liderlerinin iki günlük zirvede Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldığına değinen von der Leyen, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Von der Leyen, mutabakatın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin sağlanmasına, İran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesine ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Lübnan'daki gelişmelerin de derin endişe yarattığını dile getiren von der Leyen, barışçıl bir Orta Doğu için istikrarlı ve egemen bir Lübnan'ın gerekli olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, AB'nin, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını hedefleyen Lübnan yönetiminin çabalarını desteklediğini belirterek, "Aynı zamanda İsrail'in Lübnan'ın hem egemenliğine hem de toprak bütünlüğüne saygı göstermesi önemlidir." dedi.

Costa da ABD ve İran arasında varılan mutabakatın "önemli dönüm noktası" olduğunu kaydederek "Bu mutabakat, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına imkan vermelidir. Bunun, kalıcı barışa, bölgesel istikrara ve Lübnan'ın egemenliğine tam ve etkili şekilde saygı gösterilmesine zemin hazırlamasını umuyoruz." diye konuştu.

Gazze'deki "vahim insani durum" ve Batı Şeria'da "kötüleşen koşulların" unutulmaması gerektiğini vurgulayan Costa, AB Komisyonunun Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaretin kısıtlanması için öneriler sunma niyetini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Ukrayna'nın üyeliği

AB başkanları, Ukrayna'yı AB üyelik sürecinde ilk fasıl kümesini açması nedeniyle tebrik etti.

Bunun önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten von der Leyen, yaz ayları gelmeden daha fazla müzakere kümesinin açılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Von der Leyen, Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılması konusunda da anlaşmaya varıldığını belirterek, bu kez yaptırımların 6 ay yerine 12 aylığına uzatılmasının güçlü bir mesaj verdiğini kaydetti.

AB'nin Rusya'ya yönelik 21'inci yaptırım paketini sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren von der Leyen, söz konusu yaptırımların Moskova üzerindeki baskıyı artıracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB'den İsrail'e Lübnan Uyarısı - Son Dakika

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