AB'den İsrail'e Uyarı: Yerleşimler Durmalı

20.05.2026 14:44
AB, İsrail'in Filistin köyü Han el-Ahmer'i zorla boşaltma talimatını kınadı ve yerleşimlerin durmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Filistin köyü Han el-Ahmer'e yönelik zorla boşaltma talimatıyla ilgili, "Yerleşimler, yerleşim inşaatları, yerleşimci şiddeti, yıkımlar, zorla yer değiştirmeler ve Filistinlilerin evlerinden edilmesi durmalıdır." açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, günlük basın toplantısında AA muhabirinin Smotrich'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisiyle ilgili tutuklama kararı talebine bir "misilleme" olarak, Filistin köyünü boşaltma talimatına ilişkin sorularını yanıtladı.

AB'nin UCM'ye olan güçlü bağını yineleyen el Anouni, birliğin uluslararası ceza adaletine ve cezasızlıkla mücadeleye güçlü biçimde bağlı olduğunun altını çizdi.

El Anouni, "Yerleşimler, yerleşim inşaatları, yerleşimci şiddeti, yıkımlar, zorla yer değiştirmeler ve Filistinlilerin evlerinden edilmesi durmalıdır. Batı Şeria'daki yerleşimlere ilişkin olarak bu konuda zaten oldukça açık şekilde görüş bildirdik ve İsrail'in Batı Şeria'daki, Doğu Kudüs dahil olmak üzere, varlığını genişletmeyi amaçlayan tek taraflı adımlarını güçlü biçimde kınadık." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın Temmuz 2024 tarihli danışma görüşünün de Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesinin hukuka aykırı olduğunu ilan ettiğini anımsatan el Anouni, "Biz de İsrail hükümetine bu kararlardan vazgeçme, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyma ve işgal altındaki topraklarda Filistin halkını koruma çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, UCM Başsavcısı'nın kendisi hakkında gizli tutuklama kararı talep ettiğini ileri sürerek, bu adıma karşılık işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Han el-Ahmer köyünün derhal zorla boşaltılması talimatını vereceğini duyurmuştu.

İsrailli Bakan, "Başbakan, Savunma Bakanı ve Maliye Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarmak bir savaş ilanıdır ve bir savaş ilanı karşısında biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz." ifadesiyle UCM'yi tehdit etmişti.

Kaynak: AA

