AB'den Küresel Sumud Filosu'na Dikkat

06.05.2026 02:31
AB, Küresel Sumud Filosu'nun güvenliğini sağlama çağrısında bulunmadı, insani yardımı vurguladı.

Avrupa Birliği (AB), dün İtalya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun güvenliğinin sağlanması için İsrail'e çağrı yapmaktan kaçındı.

AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, AA muhabirinin, "Geçtiğimiz yıl Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda karşılaştığı ihlaller ve aktivistlerin gözaltına alınması da göz önüne alındığında, bu yıl filo ve Gazze'deki genel insani durum konusunda İsrail makamlarına çağrınız nedir?" sorusunu yanıtladı.

Gazze'deki insani durum konusunda AB üyesi ülkelerle ve İsrail'le düzenli temas halinde olduklarını aktaran Hrncirova, "İnsani yardımlarımızı ulaştırabilmek için Gazze'ye engelsiz erişim çağrımızı sürekli yineliyoruz." mesajını verdi.

"Bu tür yardım ulaştırma yöntemlerini teşvik etmiyoruz"

Hrncirova, "Filodaki tüm kişilerin insani kararlılığına saygı duymakla birlikte, bu tür yardım ulaştırma yöntemlerini, katılımcıların güvenliğini riske attığı için teşvik etmediğimizi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Genel ilkeler uyarınca AB nezdinde bu tür aktivizmin gerçekleştirilme hakkı bulunduğuna işaret eden Hrncirova, ayrıca toplanma özgürlüğü ve uluslararası sularda seyrüsefere ilişkin hukuk kurallarına da uyulması gerektiğini ifade etti.

AA muhabirinin "Filoları teşvik etmiyoruz derken, Küresel Sumud Filosu'na karşı olduğunuzu mu söylüyorsunuz?" sorusuna cevaben ise Hrncirova, "Hayır. Biz Gazze'de uyguladığımız şekilde, ilkelere dayalı insani yardım ulaştırılmasını destekliyoruz." cevabını verdi.

Hrncirova, AB'nin ortaklarıyla birlikte çalıştığını ve esasen filoyla aynı hedefi paylaştığını ifade ederek, "(Amaç) Gazze'ye gıda ve gerekli ekipmanları ulaştırmak ve oradaki insanların acılarını hafifletmek." dedi.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
