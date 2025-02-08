AB'den Lübnan'a Destek Mesajı

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lübnan'da kurulan yeni hükümeti tebrik ederek, bu yıl içerisinde Ortaklık Konseyi toplantısını düzenlemek istediğini bildirdi.

Kallas, Lübnan'ın yeni hükümetini kutlamak için yaptığı yazılı açıklamada, Nevvaf Selam başbakanlığındaki kabineye başarılar diledi.

Selam'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'yi de kutladığını ifade eden Kallas, kendisiyle görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Kallas, AB'nin Lübnan'daki siyasi süreci desteklemekteki istekliliğini vurgulayarak, "Yeni hükümetin reform odaklı ve ileriye dönük bir gündemi ilerletmesini ve bu yıl bir Ortaklık Konseyi düzenleyerek AB-Lübnan ortaklığını yeniden başlatmasını desteklemeye hazırız." ifadesini kullandı.

Ülkede 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam ise 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

AB-Lübnan Ortaklık Konseyi Anlaşması 2006'da imzalanmış, toplantıların sonuncusu 2017'de yapılmıştı.

AB, 21 Ocak'ta Lübnan ordusunu desteklemek için 60 milyon avro değerinde yardım tedbiri kabul etmişti.