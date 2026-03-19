AB'den Orta Doğu'daki Göç Risklerine Çözüm Arayışı

Bazı Avrupa Birliği (AB) üyelerinin, AB Liderler Zirvesi öncesinde Orta Doğu'daki durumdan kaynaklanan göç risklerine karşı alınan önlemleri görüştüğü bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Rob Jetten'in, AB Liderler Zirvesi marjında, göç yönetiminde yenilikçi çözümler ve özellikle geri gönderme süreçlerine ilişkin hukuki çerçevenin güçlendirilmesi konularına ilgi duyan bazı üyelerin katıldığı yeni bir gayriresmi toplantıya ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Toplantıya Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, Polonya, Letonya, Malta, Slovakya, Çekya, İsveç, Macaristan liderleri, AB Komisyonu Başkanı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) de katıldığı kaydedilen açıklamada, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, özellikle Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan göç risklerini ele almak için yaptıkları girişimlere ve yeni 'Geri Dönüş Yönetmeliği' üzerindeki müzakerelerin ilerlemesine odaklanarak, Komisyonun göç alanındaki ana çalışmalarını özetledi." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Meloni'nin, bu grubun bugüne kadarki sonuçlarından, özellikle de AB'nin güvenli menşe ülkeler listesinin ve yeni "güvenli üçüncü ülkeler kavramının" kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

Meloni ve Frederiksen'in AB Liderlerine zirve öncesinde bu konuya ilişkin bir mektup gönderdikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu mektup, Orta Doğu'daki çatışmadan etkilenen halklara Avrupa'nın verdiği desteğin güçlendirilmesini ve 2015 göç krizinin tekrar yaşanmasını önlemek amacıyla yeni göç dalgaları durumuna karşı koordinasyonun artırılmasını amaçlıyor. Toplantıya katılan liderler, ele alınan konular hakkında yakın ve sürekli bir koordinasyon içinde olmak konusunda mutabık kaldı."