AB'den Sırbistan'a Mladic cenazesi uyarısı - Son Dakika
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AB'den Sırbistan'a Mladic cenazesi uyarısı

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AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, savaş suçlusu Ratko Mladic'in cenazesine Sırp yetkililerin katılmasına tepki gösterdi. Kos, savaş suçlularının yüceltilmesi, soykırımın inkarı ve revizyonizmin AB değerleriyle bağdaşmadığını belirterek Sırbistan'ın AB yolundaki sorumluluğuna dikkati çekti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, savaş suçlusu Ratko Mladic'in cenazesine Sırp yetkililerin katılmasına tepki göstererek, savaş suçlularının yüceltilmesi, soykırımın inkarı ve revizyonizmin AB değerleriyle bağdaşmadığını belirtti.

Kos, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda düzenlenen "Savaş suçlusu Ratko Mladic'in cenazesi ve Sırbistan'da savaş suçlarının yüceltilmesi" başlıklı oturumda konuştu.

Eski Yugoslavya'daki savaşların yol açtığı büyük acılara işaret eden Kos, AB'nin savaş suçlarının tüm mağdurları, hayatta kalanlar ve aileleriyle dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Batı Balkanlar'ın istikrarı ve refahının Avrupa'nın stratejik çıkarları arasında bulunduğunu vurgulayan Kos, Sırbistan'ın bu konuda merkezi bir role ve sorumluluğa sahip olduğunu ifade etti.

Kos, Sırbistan'ın AB üyeliğine başvurarak Birliğin standartlarına, ilkelerine ve değerlerine bağlı kalmayı taahhüt ettiğini hatırlatarak, "Savaş suçlularının yüceltilmesi, soykırımın inkarı ve revizyonizm, bu değerlerle temelden bağdaşmamaktadır. Bunların ne AB'de ne de AB'ye aday ülkelerde yeri vardır." dedi.

Geçen yıl Srebrenitsa'da soykırımdan 30 yıl sonra 7 kurbanın daha toprağa verilmesine tanıklık ettiğini aktaran Kos, halen kayıp kişilerin bulunduğunu ve ailelerin büyük acılar yaşamayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Kos, "Bu tür suçlardan sorumlu olan herhangi bir kişinin kahraman olarak onurlandırılması anlaşılmazdır." ifadesini kullandı.

"Cenazedeki görüntüler son derece rahatsız ediciydi"

Ratko Mladic'in cenazesinden yansıyan görüntüleri "son derece rahatsız edici" olarak nitelendiren Kos, bunların geçmişle yüzleşme konusundaki başarısızlığı gösterdiğini ve Avrupa bütünleşmesinin temelindeki değerlerle çeliştiğini söyledi.

Kos, Sırbistan makamları ile bölgedeki tüm aktörlere uzlaşma ve iyi komşuluk ilişkilerine katkıda bulunma çağrısı yaparak, "Geçmişi geleceğin önünde bir engel olarak kullanmayı bırakın ve gerçek bir uzlaşma süreci başlatın. Böylece bölgedeki bütün ülkeler, nefret ve çatışma olmadan AB içinde barışçıl ve müreffeh bir geleceği birlikte kurabilsin." diye konuştu. Cenazeden yansıyan görüntülerin Sırp toplumunun tamamını temsil etmediğinin altını çizen Kos, Sırbistan ve bölgeden çok sayıda kişinin kendisine yazarak savaş suçlularının yüceltilmesini reddettiğini bildirdi.

Sırbistan'ın gençleri, girişimcileri, kamu görevlileri, sanatçıları ve gazetecileriyle geçmişle yüzleşerek özgür, demokratik ve Avrupalı bir ülkede yaşamak isteyen insanlardan oluştuğunu belirten Kos, bu kesimlerin sesinin duyulması ve desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kos, "Siyaset konusunda anlaşamayabilir, reformlar ve Sırbistan'ın Avrupa yolu hakkında zorlu görüşmeler yapabiliriz ancak soykırım ve savaş suçu mağdurlarının onuru konusunda müzakere edemeyiz." dedi.

Avrupa'nın Sırbistan'dan kimliğini veya tarihini inkar etmesini istemeyeceğini dile getiren Kos, ülkenin tarihinin en karanlık dönemleri dahil geçmişiyle dürüstçe yüzleşmesinin beklendiğini vurguladı.

Kos, Sırbistan'ın AB yolunda ilerlemesinin ortak çıkarlara hizmet ettiğine inandığını belirterek, Komisyonun ülkenin Avrupa yolunu desteklemeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sırbistan, Politika, Güncel, Kos, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Sırbistan'a Mladic cenazesi uyarısı - Son Dakika

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