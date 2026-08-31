AB'den Sırbistan'a Sert Tepki - Son Dakika
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AB'den Sırbistan'a Sert Tepki

AB\'den Sırbistan\'a Sert Tepki
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Sırbistan, savaş suçlusu Mladiç'i devlet töreniyle defnedecek, AB ise bu durumu kınadı.

Sırbistan'ın, "Bosna Kasabı" Ratko Mladiç'i devlet töreni ile defnetme planına AB'den sert tepki geldi: "Savaş suçlularını yüceltmek Avrupa değerleriyle çelişiyor. Üyelik hedefi taşıyan ülkelerde bunun yeri olamaz."Avrupa Birliği (AB), Sırbistan'ın, hayatını kaybeden Bosnalı Sırp savaş suçlusu Ratko Mladiç'idevlet töreniyle defnetme planlarına sert tepki gösterdi.

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Slovenya'da düzenlenen Bled Stratejik Forumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Savaş suçlularını yüceltmek temel Avrupa değerleriyle çelişiyor. Bunun AB'de olduğu kadar üyelik hedefi taşıyan ülkelerde de yeri olamaz" ifadelerini kullandı. Sırbistan, 2012'den bu yana AB'ye aday ülke konumunda bulunuyor.

AB Komiseri Kos, 9 Eylül'de Sırbistan'a gideceğini de belirttiği açıklamasında, "Ratko Mladiç, Srebrenitsa'daki soykırım ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, mahküm bir suçluydu. Gelişmeleri bu temelde değerlendireceğiz" dedi.

Devlet töreniyle defnedilecek

Sırp hükümetinin planlarına göre, eski Bosnalı Sırp ordu komutanı ve savaş suçlusu Mladic, Sırbistan'da devlet töreni ile defnedilecek.

Perşembe günü Lahey'deki bir hastanede ölen Ratko Mladiç, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında işlediği soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan mahküm edilmişti. Müebbet hapis cezasını çeken ve yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mladiç, son dönemde felç geçirmişti.

Mladiç'in cenazesinin Hollanda makamları tarafından ne zaman Sırbistan'a teslim edileceği ise henüz netlik kazanmadı. Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujiç, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, Sırp yetkililerin sonraki adımlar belli olur olmaz Lahey'e gitmeye hazır olduğunu aktarmıştı.

Srebrenitsa katliamının sorumlusu

Mladiç, ismi Temmuz 1995'teki Srebrenitsa katliamıyla özdeşleşmiş bir kişiydi. Komutasındaki Bosnalı Sırp birlikler, Birleşmiş Milletler (BM) güvenli bölgesini ele geçirerek yaklaşık 8 bin Müslüman yetişkin ve çocuk erkeği katletmiş; cesetler toplu mezarlara gömülmüş ve birçoğu daha sonra suçların örtbas edilebilmesi için başka yerlere taşınmıştı.

Bu katliam, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da işlenen en ağır savaş suçlarından biri olarak kabul ediliyor.

Yaklaşık 16 yıl kaçak yaşadıktan sonra 2011'de Sırbistan'da yakalanan Mladiç, Hollanda'nın başkenti Lahey'de kurulan ICTY'ye teslim edilmiş ve buradaki yargılamanın ardından 2017'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Mladiç'in mahkümiyeti 2021'de temyiz sürecinin sonunda kesinleşmişti.

Hala kahraman olarak anılıyor

"Bosna Kasabı" lakaplı savaş suçlusu Mladiç, Sırbistan'ın bazı kesimlerinde ve Bosna-Hersek'teki iki entiten biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde hala saygıyla anılıyor. Sırp Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, ölümünün ardından Mladiç'i "Sırp halkı için büyük bir şahsiyet" olarak nitelendirdi.

AFP/ ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle

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