AB'den Sırbistan Bakanı'na Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'den Sırbistan Bakanı'na Tepki

14.07.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Paunovic'in etnik temizlik yorumlarını kınadı, bu tür söylemlere yer olmadığını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Sırbistan Kamu ve Yerel Yönetim Bakanı Snezana Paunovic'in Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın sorumlularından savaş suçlusu Slobodan Milosevic'i örnek göstererek, "Eğer Milosevic olsaydım, 1998'de Kosova'yı etnik temizliğe tabi tutardım." ifadelerine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında Paunovic'in açıklamalarına ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularına "Bu konuda yapılan açıklamalar hakkında yorum yapmayacağız." dedi.

AB'nin bu konudaki temel tutumunu paylaşabileceğini aktaran Hipper, "Temel ilkemiz şudur: Avrupa'da etnik temizliği meşrulaştıran veya savunan söylemlere yer yoktur ve olmamalıdır. Bu tür açıklamalar, AB'nin temelini oluşturan insan onuru, uzlaşı, hesap verebilirlik ve iyi komşuluk ilişkileri değerleriyle bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Hipper, tüm liderlerin sorumlu davranmasını, kışkırtıcı söylemlerden kaçınmasını ve güven ile bölgesel istikrarı güçlendirecek bir ortamın oluşmasına katkıda bulunmasını beklediklerini söyledi.

Sırbistan Kamu ve Yerel Yönetim Bakanı Paunovic, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın sorumlularından savaş suçlusu Slobodan Milosevic'i örnek göstererek Kosova'yı hedef alan söylemleri tepki toplamıştı.

Paunovic, Bosna Hersek'te 1995'te yapılan soykırımın yıl dönümü 11 Temmuz'da Sırp basınına yaptığı açıklamada, "Eğer Milosevic olsaydım, 1998'de Kosova'yı etnik temizliğe tabi tutardım." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sırbistan, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Sırbistan Bakanı'na Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzungöl’e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu Uzungöl'e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu
Sulama kanalındaki faciada acı detay: Yeni aldığı otomobili eşi deniyormuş Sulama kanalındaki faciada acı detay: Yeni aldığı otomobili eşi deniyormuş
İsrail’in İran’ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ı getirmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu öne sürüldü İsrail'in İran'ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı getirmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu öne sürüldü
Trabzonspor’da Lovik ile yollar ayrıldı Kasaya giren bonservis belli oldu Trabzonspor'da Lovik ile yollar ayrıldı! Kasaya giren bonservis belli oldu
Uruguay’ın yeni teknik direktörü belli oldu Uruguay'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Ön görüşme yapıldı Galatasaray’dan sürpriz hamle Ön görüşme yapıldı! Galatasaray'dan sürpriz hamle

16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:47
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
15:39
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı
15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 17:12:37. #7.13#
SON DAKİKA: AB'den Sırbistan Bakanı'na Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.