AB'den Sırbistan Bakanı'na Tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Sırbistan Kamu ve Yerel Yönetim Bakanı Snezana Paunovic'in Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın sorumlularından savaş suçlusu Slobodan Milosevic'i örnek göstererek, "Eğer Milosevic olsaydım, 1998'de Kosova'yı etnik temizliğe tabi tutardım." ifadelerine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında Paunovic'in açıklamalarına ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularına "Bu konuda yapılan açıklamalar hakkında yorum yapmayacağız." dedi.

AB'nin bu konudaki temel tutumunu paylaşabileceğini aktaran Hipper, "Temel ilkemiz şudur: Avrupa'da etnik temizliği meşrulaştıran veya savunan söylemlere yer yoktur ve olmamalıdır. Bu tür açıklamalar, AB'nin temelini oluşturan insan onuru, uzlaşı, hesap verebilirlik ve iyi komşuluk ilişkileri değerleriyle bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Hipper, tüm liderlerin sorumlu davranmasını, kışkırtıcı söylemlerden kaçınmasını ve güven ile bölgesel istikrarı güçlendirecek bir ortamın oluşmasına katkıda bulunmasını beklediklerini söyledi.

Sırbistan Kamu ve Yerel Yönetim Bakanı Paunovic, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın sorumlularından savaş suçlusu Slobodan Milosevic'i örnek göstererek Kosova'yı hedef alan söylemleri tepki toplamıştı.

Paunovic, Bosna Hersek'te 1995'te yapılan soykırımın yıl dönümü 11 Temmuz'da Sırp basınına yaptığı açıklamada, "Eğer Milosevic olsaydım, 1998'de Kosova'yı etnik temizliğe tabi tutardım." ifadelerini kullanmıştı.