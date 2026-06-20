AB'den Sudan'a Saldırıları Durdurma Çağrısı - Son Dakika
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AB'den Sudan'a Saldırıları Durdurma Çağrısı

20.06.2026 15:28
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AB, Sudan'daki HDK'nın El Ubeyd'e yönelik saldırılarını durdurmasını ve insani yardıma izin verilmesini istedi.

Avrupa Birliği (AB), Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) Kuzey Kordofan eyaletindeki El Ubeyd'e yönelik saldırılarını derhal durdurma çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler Servisi'nden (EEAS), Sudan'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sivillerin öldürülmesi, etnik gruplara yönelik şiddet eylemleri ve sivil altyapının hedef alınmasının son bulması gerektiği vurgulandı.

HDK'ya Kuzey Kordofan eyaletindeki El Ubeyd'e yönelik saldırılarını derhal durdurma çağrısı yapılan açıklamada, "Sivillerin bölgeden özgürce ve güvenli şekilde ayrılmasına, insani yardım kuruluşlarının ise hızlı, güvenli ve engelsiz erişimine izin verilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB'den Sudan'a Saldırıları Durdurma Çağrısı - Son Dakika

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