AB\'den Ukrayna\'ya 2,8 milyar euro yardım

KİEV, 9 Haziran (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB), sosyal ve insani ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla Ukrayna'ya 2,8 milyar euro mali yardım gönderdi.

Ukrayna Maliye Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, AB Ukrayna Fonu kapsamında sağlanan yedinci ödemenin ülke bütçesine aktarıldığını bildirdi.

Ukrayna, söz konusu ödemenin yapılabilmesi için kamu yönetimi, ekonomi politikası, enerji, dijitalleşme ve hukukun üstünlüğü alanlarını kapsayan 11 kriteri yerine getirdi.

Kiev yönetimi şimdiye kadar, 2024-2027 dönemini kapsayan ve yaklaşık 50 milyar euro değerindeki Ukrayna Fonu kapsamında toplam 29,5 milyar euro kaynak sağladı.