AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi İsrail'i Uyardı

Güncel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'i, Gazze'de yaptığı yıkımı ve saldırıları Batı Şeria'ya taşımaması konusunda uyardı.

Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü büyük askeri operasyonu, tam ölçekli yıkım dahil Gazze'deki savaşın genişletilmesine zemin oluşturmamalı." ifadesini kullandı.

Borrell, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın özellikle Batı Şeria'daki Filistinli sakinlerin zorla yerlerinden edilmeleri konusunda Gazze ile çizdiği paralelliğin istikrarsızlığın daha da artması tehdidini taşıdığını belirtti.

AB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de X hesabından paylaştığı açıklamasında, "Batı Şeria'daki askeri operasyonlar durmalı. İsrail, işgali altındaki topraklarda insancıl hukuk dahil uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymak zorundadır. Tek kalıcı barış çözümü iki devletli çözümdür." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Batı Şeria'daki "tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmeleri gerektiğini", buradaki Filistinlilerin de "Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesi" gibi tüm adımların atılması gerektiğini söylemişti.