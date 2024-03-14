AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ve Hamas arasında ateşkes umudu taşıyor

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ile Hamas arasında ileriki günlerde ateşkes sağlanmasını umduğunu söyledi.

İspanya devlet radyosu RNE'ye konuşan Borrell, "İsrail ve Hamas arasında halen devam eden bir müzakere var ve hepimiz önümüzdeki günlerde bir ateşkese varılacağını umuyoruz." dedi.

ABD'deki temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile de görüşen Borrell, şu ifadeleri kullandı:

"ABD mantıksal olarak rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren bir çözüm olmasını savunuyor. Rehineler serbest bırakılmadan da kalıcı bir ateşkes olmayacak. Önümüzdeki birkaç gün veya saat içinde bir anlaşmaya varılmasını bekliyoruz. Bu, her iki tarafın ne kadar vereceğine bağlı olacak. Müzakere dramatik ve trajik çünkü bu, bedelini sivillerin ödediği bir savaş."

Gazze'ye yavaş yavaş gıda yardımlarının ulaştırılmaya başlandığını ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Borrell, "Savaştan önce Gazze'ye günde 500 kamyon giriyordu. Başka seçenek yoksa deniz yoluyla gitmek hiç girmemekten daha iyi. Ama gerçekçi olalım, paraşütle yiyecek atmak 500 kamyonluk trafiğin yerini dolduramaz." şeklinde konuştu.

İspanyol STK Open Arms'a ait bir geminin Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye insani yardım taşımasının AB tarafından finanse edilmediğini belirten Borrell, şunları kaydetti:

"Acı gerçek şu ki, daha fazla yardım gelmezse bunun nedeni sınırların kapalı olması veya yavaş açılmasıdır. Bu adımların bazılarında sivil toplumun içindeki aşırılıkçıların, yardımları engellemeye çalıştığı da görülüyor. Ama ne olursa olsun sorunun nedeninin ne olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Şu anda olan şey çözüm değil."