AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye Anayasa Komitesinin acilen toplanması gerektiğini belirtti - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye Anayasa Komitesinin acilen toplanması gerektiğini belirtti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye'deki iç savaşın 13. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaparak, Suriye Anayasa Komitesinin acilen toplanması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, Suriye'deki durumun halk açısından korkunç sonuçlarının ve bölgede istikrarsızlaştırıcı etkisinin sürdüğü vurgulandı. AB'nin, Suriye için sürdürülebilir ve kapsamlı siyasi çözüm çağrısının yinelendiği açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in çabalarının desteklendiği belirtildi.

13.03.2024 20:05
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye Anayasa Komitesinin acilen yeniden toplanması gerektiğini bildirdi.

Borrell'in ofisinden, Suriye'deki iç savaşın 13. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

"Bu çözülmemiş çatışmayı unutmamak gerek." ifadesi kullanılan açıklamada, Suriye'deki durumun halk açısından "korkunç" sonuçlarının ve bölgede istikrarsızlaştırıcı etkisinin sürdüğü belirtildi.

AB'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye için sürdürülebilir ve kapsamlı siyasi çözüm çağrısının yinelendiği açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in çabalarının desteklendiği vurgulandı.

Açıklamada, 2022'den bu yana toplanmayan Suriye Anayasa Komitesinin acilen yeniden faaliyete geçmesi çağrısında bulunuldu.

"Bir nesil genç Suriyeli, ülkelerini sadece çatışma içinde tanıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, AB'nin, BM Genel Kurulunca yakın zamanda akıbeti bilinmeyen şahıslarla ilgili oluşturulan bağımsız kurumun çalışmalarına destek vermeye hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca AB'nin düzenlediği "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konulu konferansların sekizincisinin 30 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

Pedersen, geçen ay Anayasa Komitesinin ertelenen 9. turunun nisanda Cenevre'de yapılması için tüm taraflara çağrıda bulunmuştu.

Suriye'nin yeni anayasasını yazmak için BM'nin desteğiyle 2019'da kurulan Komitenin 8. tur görüşmeleri 30 Mayıs-3 Haziran 2022'de yapılmış, Esed rejimi ve muhalefet heyetleri arasında uzlaşma sağlanamamıştı. 9. tur görüşmeleri ise 2022 Temmuz'da ertelenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye Anayasa Komitesinin acilen toplanması gerektiğini belirtti - Son Dakika

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