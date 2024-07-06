AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Yunanistan Savunma Bakanı, Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait firkateyni ziyaret etti

Güncel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, AB'nin Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonuna katılan Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait "Psara" firkateynini ziyaret etti.

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan resmi açıklamaya göre, Dendias ve Borrell, AB'nin Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonuna katılan Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait "Psara" isimli firkateyni Cibuti Limanı'nda ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Dendias, burada yaptığı konuşmada, misyonun seyir güvenliği açısından önemli olduğunu söyleyerek, deniz ulaşımında seyir güvenliğinin sekteye uğraması halinde hem Yunanistan hem de Avrupa piyasalarında düzensizlik olacağını, enflasyonun artacağını ve istihdam kayıplarının yaşanabileceğini belirtti.

Borrell, dün, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaptığı ziyarette Dendias ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüşmüştü.

Dendias-Borrell görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası güvenlik sorunları, AB savunma kolu oluşturulması, stratejik yönelimler, Avrupa savunma stratejisi ve sürmekte olan AB Savunma ve Güvenlik Operasyonları ele alınmıştı.