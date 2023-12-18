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AB, Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'in Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiğini değerlendirecek - Son Dakika
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AB, Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'in Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiğini değerlendirecek

Avrupa Birliği (AB), Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X'in, Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal edip etmediğini değerlendirmek üzere resmi süreç başlattı. AB Komisyonu, X'in risk yönetimi, içerik moderasyonu, reklam şeffaflığı ve veri erişimiyle ilişkili konularda DSA'yı ihlal edip etmediğine karar verecek. Resmi süreç, X şirketinin sunduğu belgeler ve yasa dışı içeriklerle ilgili resmi bilgi talebine verdiği yanıtların ardından başlatıldı.

AB, Elon Musk\'ın sosyal medya platformu X\'in Dijital Hizmetler Yasası\'nı ihlal ettiğini değerlendirecek
18.12.2023 - 18:13,
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Avrupa Birliği (AB), Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X'in, Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal edip etmediğini değerlendirmek üzere resmi süreç başlattı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, süreç kapsamında X'in, risk yönetimi, içerik moderasyonu, kullanıcıyı bir markanın yararına olacak şekilde yönlendirmek veya caydırmak amacıyla tasarlanan "dark pattern" pratiği, reklam şeffaflığı ve veri erişimiyle ilişkili konularda DSA'yı ihlal edip etmediğine karar verileceği bildirildi.

Komisyonun, yasayı ihlalle ilgili resmi süreci, X şirketinin sunduğu belgeler ve "Hamas'ın İsrail'e saldırılarının" ardından yayılan dezenformasyon, yasa dışı ve zararlı içeriklerle ilgili resmi bilgi talebine verdiği yanıtların ardından yürütülen ön soruşturmaya dayanarak başlattığı aktarıldı.

X şirketine resmi bilgi talepleri göndererek, görüşmeler ve incelemeler yapılarak kanıt toplanmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, ayrıca, resmi sürecin başlatılmasının Komisyon'a, "geçici tedbir" ve "ihlal kararları" gibi yaptırım uygulama yetkisi verdiği hatırlatıldı.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Danimarkalı Margrethe Vestager, karara ilişkin, "Kurallarımızın her türlü ihlalini çok ciddiye alıyoruz ve şu anda elimizdeki kanıtlar X'e karşı soruşturma başlatmak için yeterli. Komisyon, Avrupa vatandaşlarının çevrim içi ortamda korunmasını sağlamak için X'in DSA'ya uygunluğunu dikkatle araştıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Resmi sürecin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir tarih verilmedi.

AB, "Hamas'ın İsrail'e saldırılarının ardından yayılan dezenformasyon, yasa dışı ve zararlı içerikler" gerekçesiyle, 12 Ekim'de X'in, Birliğin çevrim içi kurallarına uyumuna ilişkin soruşturma başlatmıştı.

AB'nin yeni dijital kuralları

AB'nin ağustos ayında yürürlüğe giren yasası, büyük dijital platformlara katı kurallar getirmişti.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulayabiliyor. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

AB, ekimde, X'ten sonra Meta ve TikTok hakkında da soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel AB, Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'in Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiğini değerlendirecek - Son Dakika


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