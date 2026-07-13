AB Filistin Ticaret Yasağını Tartışıyor - Son Dakika
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AB Filistin Ticaret Yasağını Tartışıyor

13.07.2026 10:43
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AB, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerle ticaret yasağını görüşüyor. Oybirliği mi gerek?

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, gasbedilen Filistin topraklarına yönelik ticaret yasağına dair AB Komisyonunun seçenek belgesini sunduğunu anımsatarak, kararın alınması için oybirliği mi yoksa nitelikli çoğunluğun mu gerekeceğine ilişkin tartışmaların sürdüğüne işaret etti.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonunun hazırladığı seçenek belgesinin masaya yatırıldığını belirten Kallas, "Farklı seçenekler, bu belgede ortaya konuyor. Şimdi tartışmaların nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Üye devletlerin bu seçeneklerden herhangi birine yönelik gerçekten bir irade gösterip göstermeyeceğini ve Komisyondan daha somut adımlar talep edip etmeyeceklerini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kallas, kendi kişisel tercihinin önemli olmadığını, asıl meselenin 27 ülkenin ortak zeminde buluşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Üye ülkelerden "yasa dışı yerleşimlerle ticaretin yasaklanmasına" ilişkin çok sayıda talep geldiğine dikkati çeken Kallas, herkesin işgal altında tutulan Batı Şeria'daki durumun artık kabul edilemez olduğu konusunda hemfikir olduğunun altını çizdi.

Ticaret yasağına ilişkin kararın hangi yöntemle alınacağına dair farklı hukuki görüşlerin bulunduğunu ifade eden Kallas, "Biz, şu anda Konsey binasındayız ve AB Konseyi Hukuk Servisi, bunun ticaretle ilgili bir konu olması nedeniyle nitelikli çoğunluk oylamasının yeterli olduğu görüşünü dile getiriyor." bilgisini paylaştı.

AB Komisyonunun değerlendirdiği seçenekler arasında yasa dışı yerleşimlerde imal edilen ürünlerin ithalatının tamamen veya kısmen yasaklanması, bu ürünlere yönelik ihracat lisansı zorunluluğunun getirilmesi ve caydırıcı düzeyde yüksek gümrük vergilerinin uygulanması yer alıyor.

Tedbirlerin AB'nin ortak ticaret politikası kapsamında değerlendirilmesi halinde karar nitelikli çoğunlukla alınabilecek. Bunun ortak dış ve güvenlik politikası kapsamında değerlendirilmesi halinde ise kararın yürürlüğe girebilmesi için 27 üye ülkenin oy birliği aranacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı

AB Dışişleri Bakanları toplantısında ana gündem maddelerinden birinin Rusya-Ukrayna Savaşı olacağını ifade eden Kallas, bu çerçevede "işgal altındaki bölgelerde alıkonulan siviller" konusunu da ele alacaklarını söyledi.

Kallas, "Bu kişilerin serbest bırakılması ve onlar hakkında gerekli bilgilerin toplanabilmesi amacıyla bir platform oluşturmayı değerlendiriyoruz. Bu sivillere ilişkin bilgi edinmek, örneğin kaçırılan çocuklara kıyasla çok daha zor." diye konuştu.

Rusya'ya yönelik 250 kişilik yeni yaptırım listesi ile 21'inci yaptırım paketini de ele alacaklarını bildiren Kallas, "Bu, şimdiye kadarki en kapsamlı yaptırım listesi olacak ve Rusya'nın son dönemde sivillere yönelik saldırılarına bir yanıt niteliği taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, listenin kabul edilmesini umduğunu belirterek, 21'inci yaptırım paketi konusunda ise hala çözülmesi gereken bazı başlıkların bulunduğunu, uzlaşmaya varılması için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Orta Doğu

AB dışişleri bakanlarının ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacaklarını anlatan Kallas, Körfez ülkelerindeki ortaklarla çalışma yemeği düzenleyeceklerini söyledi.

Kallas, "Körfez'in güvenliği, son dönemde herkesin öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldi." dedi.

ABD ile İran arasındaki anlaşmanın fiilen tam anlamıyla uygulanmadığına işaret eden Kallas, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması, seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesi ve burada gemilerden herhangi bir geçiş ücreti ya da harç alınmaması yönünde hangi ilave adımların atılabileceğini ve nasıl mesajlar verilebileceğini değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Filistin Ticaret Yasağını Tartışıyor - Son Dakika

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