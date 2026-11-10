AB, Fransa'nın İran'a atfettiği siber saldırılara yaptırımlı yanıt vereceğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AB, Fransa'nın İran'a atfettiği siber saldırılara yaptırımlı yanıt vereceğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

AB, Fransa'nın İran'ı sorumlu tuttuğu ve yüzlerce süpermarketin soğutma sistemini aksatan siber saldırılara yaptırımlar dahil hızlı ve ortak yanıt vermeye hazır olduğunu açıkladı. El Anouni, üye ülkelerle görüşüleceğini ve yeni yaptırımlar üzerinde çalışıldığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın İran'ı sorumlu tuttuğu ve yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini aksatan siber saldırıların ardından, yaptırımlar dahil mevcut araçlarını kullanarak hızlı ve ortak bir yanıt vermeye hazır olduğunu açıkladı.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, AB Komisyonunun günlük basın toplantısında, Fransa'daki siber saldırılar ve İran'a yönelik olası yaptırımlara ilişkin soruyu yanıtladı.

Saldırıların ardından Fransa ile tam dayanışma içinde olduklarını belirten El Anouni, Fransa'nın saldırıları İran'a atfettiğini kaydetti.

El Anouni, üye ülkelerle yapılacak görüşmeler doğrultusunda AB'nin hızlı ve ortak bir yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

AB'nin tüm devletlere siber alanda kötü niyetli faaliyetlerden kaçınma çağrısını sürekli yinelediğini vurgulayan El Anouni, bu tür faaliyetlere karşı yaptırımlar dahil AB'nin siber diplomasi araçlarının tamamını kullanmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Yeni siber yaptırımlar üzerinde de çalıştıklarını belirten El Anouni, İran'a nükleer programı, insan hakları ihlalleri ve seyrüsefer serbestisini engelleyen faaliyetleri nedeniyle de kapsamlı yaptırımlar uygulandığını aktardı.

Avrupa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan saldırılar

Fransa'da ekim ayında yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, gıda ürünlerinin bozulmasına ve maddi zarara yol açmıştı.

Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda, Finlandiya ve Estonya'da da 2 Kasım'da bazı marketlerin soğutucu ve dondurucularında benzer sorunlar bildirilmişti. Cihazların sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle bazı işletmeler gıda ürünlerini satıştan kaldırmak ve imha etmek zorunda kalmıştı.

Fransa, kendi topraklarındaki saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu. Belçika'daki olaylara ilişkin soruşturmanın ise sürdüğü, bu olayların İran'a veya başka bir aktöre atfedilmesini ya da Fransa'daki saldırılarla bağlantı kurulmasını sağlayacak kanıt bulunmadığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA
TeknolojiEkonomiFransaGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı Çevredekilerin tepkisi şaşırttı Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı! Çevredekilerin tepkisi şaşırttı
16:45
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18’e yükseldi
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
16:22
Okan Buruk’un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
15:53
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
15:22
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza Avrupa’ya yeni enerji koridoru geliyor
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 16:51:37. #7.12#
SON DAKİKA: AB, Fransa'nın İran'a atfettiği siber saldırılara yaptırımlı yanıt vereceğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android