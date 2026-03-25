AB, Fransa ve Çekya'nın Savunma Planlarını Onayladı

25.03.2026 20:38
AB Komisyonu, Fransa ve Çekya'nın 150 milyar avroluk SAFE programı kapsamındaki planlarını onayladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransa ve Çekya'nın 150 milyar avroluk "Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)" ortak savunma finansman programı kapsamındaki planlarını onayladığını duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, SAFE programı kapsamında iki üye ülkenin payına sırayla 15,09 milyar avro ve 2,06 milyar avro düştüğü belirtildi.

Fransa ve Çekya'nın SAFE planlarının AB Komisyonu tarafından onaylanıp son tasdik için AB Konseyi'ne iletildiği kaydedilen açıklamada, "Bu fonlar, en çok ihtiyaç duyulan yerlerde stratejik kapasitelere hayati destek sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, SAFE mekanizmasının üye ülkelerin acil savunma ihtiyaçlarını gidermek için büyük finansal destek sağladığını belirtti.

AB üyesi 19 ülke, 1 Aralık 2025'te SAFE programı kapsamındaki ulusal savunma planlarını AB Komisyonuna sunmuştu.

Komisyon, Fransa ve Çekya'yla birlikte 18 üye ülkenin planlarını onaylayıp AB Konseyine sunmuş oldu. Konsey de şimdiye kadar 16 üye ülkenin planlarına onay verdi.

Macaristan'ın planı ise hala AB Komisyonu tarafından değerlendiriliyor.

Mekanizma kapsamında üye ülkelere ilk ödemelerin nisan ayında yapılması bekleniyor.

SAFE mekanizması

AB'nin Rusya'dan algıladığı tehdit, Ukrayna'da devam eden savaş ve ABD'deki Donald Trump yönetiminin baskıları neticesinde kararlaştırdığı "savunmada 2030 hedefleri"nin bir parçası olan SAFE, 29 Mayıs 2025'te yürürlüğe girmişti.

Buna göre, AB ülkeleri, Ukrayna, (Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne dahil) Norveç, Lihtenştayn ile İzlanda, 150 milyar avroya kadar kredi kullanarak ortak tedariklere katılabilecek. Bu ülkeler, birbirlerinin endüstrilerinden de ortak satın alımlar yapabilecek.

AB'ye aday ülkeler ve İngiltere gibi AB ile anlaşma imzalayan ülkeler de ortak tedariklere katılabilecek ancak imal edilecek bir savunma ürününün bileşenlerinin toplam değerinin yüzde 65'i "Avrupa içinden" (AB ülkeleri, Ukrayna, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda) gelmek zorunda olacak.

9 Eylül 2025'te AB, başvuran 19 üye ülke arasında 150 milyar avroluk savunma fonunun ön dağıtımının yapıldığını duyurmuştu.

En yüksek payı 43 milyar 734 milyon avro ile Polonya alırken, Fransa'ya 16 milyar 217 milyon avro, İtalya'ya 14 milyar 900 milyon avro pay ayrılmıştı.

Kaynak: AA

