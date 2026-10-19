AB, Gambiya'daki seçim için gözlem misyonu gönderecek, 9 analist ekim sonunda gidecek - Son Dakika
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AB, Gambiya'daki seçim için gözlem misyonu gönderecek, 9 analist ekim sonunda gidecek

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AB, Gambiya'da 5 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimini gözlemlemek üzere seçim gözlem misyonu görevlendireceğini açıkladı. Ekim sonunda 9 analist Gambiya'ya ulaşacak, kasım başında 16 uzun dönemli gözlemci ülke genelinde görevlendirilecek.

Avrupa Birliği (AB), Gambiya'da 5 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimini gözlemlemek üzere seçim gözlem misyonu görevlendirecek.

AB'den yapılan açıklamada, Gambiya'daki cumhurbaşkanı seçimini gözlemlemek üzere bir ekibin gönderilmesinin onaylandığı belirtildi.

AB Seçim Gözlem Misyonu kapsamında ekim ayının sonlarında seçim sürecinin farklı alanlarında uzmanlaşmış 9 analistin Gambiya'ya ulaşacağı aktarılan açıklamada, kasım ayının başında ise 16 uzun dönemli gözlemcinin ülke genelinde görevlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Reinhold Lopatka'yı misyonun başgözlemcisi olarak atadığı kaydedildi.

Lopatka, yaptığı açıklamada, Gambiya'daki seçim gözlem misyonuna başkanlık etmek üzere atanmaktan onur duyduğunu belirterek, yaklaşan cumhurbaşkanı seçiminin ülkede son yıllarda kaydedilen demokratik ilerlemenin geliştirilmesi için fırsat sunduğunu ifade etti.

Gambiya'daki ulusal makamlar, cumhurbaşkanı adayları, sivil toplum kuruluşları ve seçim sürecindeki diğer paydaşlarla bir araya gelmeyi beklediğini aktaran Lopatka, seçim sürecinin değerlendirilmesinde bağımsız ve tarafsız bir yaklaşım benimseyeceklerini vurguladı.

Yaklaşık 2,9 milyon nüfusa sahip Gambiya'da, cumhurbaşkanı seçiminin 5 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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